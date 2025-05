Un weekend ricchissimo di eventi a Castelnovo, ormai in pieno countdown verso l’arrivo del Giro d’Italia

E nel ricchissimo programma di eventi in preparazione di questa giornata storica, il weekend che si apre domani, 10 maggio, vede tante proposte che animeranno Castelnovo. All’Immobiliare ne’ Monti inaugura la mostra “Lo chiamavano Manosanta”, dedicata a Giannetto Cimurri, massaggiatore dei grandi campioni del ciclismo, al servizio della nazionale italiana delle due ruote per 34 anni, grande amico di Fausto Coppi. La mostra, a cura della famiglia Cimurri, inaugura alle ore 11 (resterà visitabile fino al 2 giugno), mentre alle 18.30 la stessa sede, in via Roma 22/A, ci sarà un incontro aperto al pubblico con Marco Pastonesi, giornalista, a lungo editorialista della Gazzetta dello Sport, Federico Casanova e la partecipazione del campione olimpico di slalom Giuliano Razzoli.

Sempre domani inaugura al Centro Laudato Sì, alla Pietra di Bismantova, apre la mostra fotografica “Biciclette”, con le fotografie di Giuliano Ferrari, a cura del Gruppo Storico Il Melograno.

Domani è anche il giorno in cui il paese si colorerà di rosa, con tutte le vetrine dei negozi a tema, mentre in serata è in programma il grande evento tra musica, animazione e buon cibo. Ci saranno aperitivi in rosa nei bar, e i ristoranti aderenti proporranno anche alcune portate speciali, ovviamente rosa (che sarà possibile trovare poi fino al giorno dell’arrivo di tappa). Poi dalle ore 19 in piazzale Matteotti, il grande spazio urbano che il 21 maggio ospiterà il traguardo del Giro, grazie alla collaborazione di tanti locali del paese, ci sarà un’area food & drink che proporrà specialità quali gnocco, salumi, pizza, panini, vini, cocktail e birre. E dalle 19.30 grande musica e animazione con il dj set di Radio Sentenza. All’evento collaborano Onda della Pietra, Bar delle Pinete, Antico Bar Magnani, Il Portico, American Bar Milan, VR – Via Roma cafè bistrot.

Infine domenica un bell’appuntamento sportivo: la Reggiana Femminile si gioca a Castelnovo Monti lo scudetto della categoria Eccellenza: alle 16:30 al campo comunale “G. Malagoli” di via dei Partigiani le ragazze di mister Andrea Bazzini giocheranno contro il Fossolo, in uno scontro diretto che vale la vittoria del campionato. Le ragazze per questa occasione faranno un’eccezione e anziché la canonica muta granata vestiranno le maglie rosa in onore del Giro d’Italia.

Tutti gli appuntamenti legati all’arrivo della Corsa Rosa a Castelnovo sono consultabili sul sito istituzionale del Comune.