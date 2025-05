Ricostruzione post alluvione, il commissario Curcio e il presidente de Pascale incontrano in Regione i sindaci e i rappresentanti del Patto per il Lavoro e per il Clima

L’illustrazione del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministro lo scorso 30 aprile è stato al centro dell’incontro, oggi pomeriggio, in Regione, a Bologna, tra il Commissario straordinario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, e i sindaci e i rappresentanti dei comuni alluvionati.

Riunione convocata dal presidente della Regione, Michele de Pascale, estesa ai Prefetti, i presidenti delle Province, le parti sociali e i componenti del Patto per il Lavoro e per il Clima, i presidenti dei Consorzi di Bonifica, i vertici e gli operatori dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione civile. Presente la sottosegretaria alla Presidenza della Giunta, con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini.

In quello che è stato solo un primo appuntamento, al quale seguiranno incontri più specifici nei territori, in particolare, sono state affrontate le nuove disposizioni urgenti per affrontare gli eventi alluvionali degli ultimi due anni in Emilia-Romagna contenute nel decreto oltre ad alcune disposizioni di carattere finanziario in materia di Protezione civile. Inoltre, è stata condivisa la volontà di portare all’attenzione di tutte le forze politiche le ulteriori proposte che emergeranno in queste settimane per un ulteriore miglioramento del testo.