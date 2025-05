Nicola Bertinelli lascia la presidenza di Coldiretti Emilia Romagna

Nicola Bertinelli lascia la Presidenza Regionale: “Una scelta di responsabilità per onorare il mandato nel Consorzio Parmigiano Reggiano e assicurare continuità all’azione sindacale di Coldiretti”.

Nicola Bertinelli ha formalizzato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente Regionale di Coldiretti Emilia Romagna, nonché dagli altri incarichi associativi, attraverso una comunicazione indirizzata agli organismi statutari competenti. La decisione giunge in seguito al recente conferimento, per la terza volta consecutiva, della Presidenza del Consorzio del Parmigiano Reggiano: un ruolo che richiede un impegno costante, pieno e strategico.

«Con il rinnovo del mio mandato alla guida del Consorzio Parmigiano Reggiano – ha dichiarato Bertinelli – ho ritenuto doveroso, per rispetto verso i ruoli istituzionali e verso l’Organizzazione, fare un passo indietro dalle responsabilità in Coldiretti. Una scelta dettata dal senso di responsabilità e dalla volontà di garantire piena dedizione al Consorzio e continuità all’azione sindacale regionale».

Dal 2017, Bertinelli guida il Consorzio del Parmigiano Reggiano con profonda passione, portando avanti un progetto di rilancio e valorizzazione del prodotto che ha rafforzato la reputazione internazionale del marchio, tutelato la filiera produttiva e promosso l’eccellenza del Made in Italy agroalimentare. Il suo impegno si è tradotto in iniziative strategiche orientate alla qualità, alla sostenibilità e alla difesa del valore identitario del Parmigiano Reggiano in Italia e nel mondo.

La prosecuzione del suo incarico alla guida del Consorzio si colloca oggi in un contesto particolarmente complesso, segnato da rilevanti sfide globali: dalle tensioni sui mercati internazionali, ai dazi statunitensi, fino alla necessità di rafforzare la tutela e la promozione del prodotto e del territorio d’origine su scala mondiale. Alla luce dell’attuale scenario e delle crescenti esigenze organizzative, è emersa l’impossibilità di conciliare efficacemente entrambi i ruoli: due incarichi di grande responsabilità che, per ragioni di tempo e complessità gestionale, oggi non risultano più compatibili.

Bertinelli ha inoltre espresso profonda gratitudine alla Direzione Regionale, ai Presidenti Provinciali e a tutte le persone con cui ha collaborato nel corso del suo mandato: «È stata un’esperienza di grande valore umano e professionale, costruita su relazioni autentiche, valori condivisi e un forte senso di appartenenza».

In seguito alle dimissioni, sono state attivate le procedure previste dallo Statuto per la convocazione dell’Assemblea regionale, chiamata a eleggere il nuovo Presidente entro il mese di maggio.