“La vita da grandi”, il film del Festival Internazionale Abilità Differenti, arriva a Carpi

Lunedì 12 maggio alle 21:00, il Cinema Corso di Carpi ospiterà una proiezione speciale del film “La vita da grandi”, nell’ambito del Festival Internazionale delle Abilità Differenti. Un appuntamento imperdibile per conoscere da vicino una delle storie più emozionanti e autentiche degli ultimi anni.

Ospiti della serata saranno Damiano e Margherita Tercon, i Terconauti, fratelli e creatori di un racconto di vita straordinaria da cui è tratto il film: lui, autistico e tenore appassionato, lei, attrice e autrice determinata a rompere gli schemi. Una coppia seguitissima che dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent nel 2020 è letteralmente esplosa sui Social con oltre un milione di follower totali. Dalla loro storia è nato il libro “Mia sorella mi rompe le balle”, che oggi è anche un film che fa sorridere, riflettere e commuovere: una storia vera, due fratelli con un sogno condiviso e una vita da grandi da costruire insieme. “La vita da grandi” è molto più di una pellicola sull’autismo: è un inno alla bellezza della diversità e dell’amore familiare che guidano alla scoperta del proprio posto nel mondo. Una storia per tutti. Un film che ci riguarda tutti.

Il film segna il debutto alla regia dell’attrice Greta Scarano che con grazia e coraggio racconta la crescita emotiva di due fratelli, interpretati da Matilda De Angelis e dal sorprendente Yuri Tuci, attore autistico alla sua prima esperienza cinematografica. Nel cast anche Maria Amelia Monti, Gloria Cocco e Ariella Reggio.

I Terconauti saranno presenti alla proiezione al Cinema Corso e al termine saluteranno il pubblico portando con un sorriso e tanta ironia il loro messaggio di sensibilizzazione e di informazione sull’autismo. Come dice Damiano “sarà una serata bellissimissima”.

I TERCONAUTI

Damiano Tercon ha ricevuto una diagnosi sulla sua neurodivergenza (Asperger) a 23 anni, fino ad allora era considerato un ragazzo “strano”. A scuola il suo percorso si è interrotto al liceo, di cui non ha conseguito il diploma ed ha abbandonato per le continue molestie e violenze dei bulli.

Damiamo aveva una grande passione: la musica, soprattutto classica, e questo lo ha aiutato. Giudicato idoneo al conservatorio purtroppo non è stato ammesso. La sua però è anche una straordinaria storia di siblings. Un giorno scrive alla sorella e le chiede aiuto. Damiano ha un sogno, diventare un cantante lirico. E, anche in questa storia, è la forza scandalosa di un desiderio a far trovare ai due fratelli il loro posto nel mondo. Nascono così i Terconauti, un trio perché nel frattempo a loro si è unito Philipp Carboni.

I fratelli Damiano e Margherita Tercon, insieme a Philipp Carboni, sono un esuberante trio artistico che si esprime tramite video web, tv, teatro e libri. Seguitissimi sui social per la loro simpatia ed energia (oltre 1 milione di follower totali), raccontano quotidianamente la propria vita in mezzo a mille avvincenti avventure, senza mai dimenticare l’importanza delle piccole cose. Fanno un lavoro di sensibilizzazione e divulgazione sulla disabilità con uno sguardo positivo e di speranza, concentrandosi sul potenziale e non sui deficit. Si impegnano quotidianamente nel combattere i pregiudizi e creare un mondo più inclusivo. Le loro esibizioni a Italia’s Got Talent, Comedy Central, Tu Si Que Vales hanno lasciato il segno.

