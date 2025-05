In beneficenza centinaia di capi di abbigliamento sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia

Devoluti in beneficenza dai militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Emilia diverse centinaia di capi di abbigliamento sottoposti a sequestro perché recanti marchi e/o loghi contraffatti. Consegnate nella medesima circostanza bevande sottoposte a sequestro amministrativo durante le attività di controllo eseguite dalle Fiamme Gialle nell’ambito del contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale.

La devoluzione è stata eseguita a favore della Caritas, operante sul territorio reggiano. In particolare, i capi di abbigliamento erano stati sequestrati nell’ambito di attività di controllo poste in essere dai finanzieri del Gruppo, a tutela della marchiatura CE e del Made in Italy, che avevano consentito di evitare l’ingresso sul mercato e nell’economia sana di prodotti registrati e recanti marchi e loghi di numerose aziende operanti nel settore dell’alta moda, e destinati potenzialmente alla distribuzione sull’intero territorio nazionale. Tale consegna, autorizzata dalla locale Procura della Repubblica, prevede – da parte dell’Ente – l’utilizzo dei capi in questione, previa rimozione dei marchi.

Contestualmente, sono state devolute in beneficenza numerose bevande, sottoposte a sequestro amministrativo durante le diverse attività di controllo economico del territorio e di contrasto a qualsivoglia fenomeno di abusivismo commerciale, svolta quotidianamente dalle pattuglie impiegate su tutto il territorio della Provincia.

L’iniziativa solidale posta in essere rappresenta un segno tangibile di vicinanza alla collettività, oltre che l’esito di una fondamentale azione di prevenzione e di contrasto a tutti quei fenomeni illeciti che minano ed alterano l’economia sana di mercato e la concorrenza leale, a presidio e tutela della legalità economico finanziaria e del rapporto di fiducia tra cittadino ed Istituzioni.