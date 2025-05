Furto in pizzeria a Bologna: 32enne arrestato dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 32enne marocchino, disoccupato e senza fissa dimora, per furto aggravato. È successo durante un servizio di pronto intervento che i Carabinieri stavano effettuando per le vie del Quartiere Navile, quando sono stati informati dal titolare di una pizzeria di via dell’Arcoveggio della presenza di un soggetto sorpreso a rubare nel locale che in quel momento era chiuso. All’arrivo dei Carabinieri, il presunto responsabile identificato nel 32enne marocchino, era ancora nella pizzeria dove aveva asportato il fondo cassa (100 euro) e alcune bottiglie di vino, prima di essere sorpreso dal proprietario.

Il cittadino marocchino, entrato mediante effrazione della porta d’ingresso, è stato tratto in arresto; l’uomo gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona – 18 precedenti di polizia negli ultimi due anni – su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stato tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per essere processato con giudizio direttissimo.