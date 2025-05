Castelfranco, laboratori creativi per i bambini mentre i genitori vanno a teatro o al museo

Uno spazio di divertimento per i bambini, e i genitori che possono godersi uno spettacolo di teatro o una visita al museo senza alcuna preoccupazione. Con questa nuova iniziativa, il Teatro Dadà e il Museo Civico Archeologico “A. C. Simonini” offrono ai bambini la possibilità di partecipare gratuitamente a laboratori creativi mentre i genitori assistono a due spettacoli della stagione teatrale oppure a visite concomitanti al museo.

L’iniziativa nasce dalla volontà di unire cultura e intrattenimento per tutte le età, offrendo ai più piccoli un’esperienza educativa e coinvolgente mentre gli adulti possono godersi uno spettacolo a teatro o una visita in tutta tranquillità. I laboratori, realizzati in collaborazione con Edizioni Artebambini, si svolgeranno domenica 11 maggio 2025, dalle ore 15.30, in concomitanza con lo spettacolo “Bello!”, prodotto da Cordata FOR e Fabbrica C.

«Abbiamo pensato a questa iniziativa per soddisfare le esigenze degli adulti di assistere a un bello spettacolo a teatro o a una visita al Museo Civico della città in pieno relax e allo stesso tempo dare la possibilità ai loro figli di imparare qualcosa di nuovo, divertendosi. Due ottime occasioni per far divertire tutta la famiglia, senza rinunciare alle proprie passioni», ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Castelfranco Emilia, Silvia Cantoni.

Per partecipare al laboratorio è necessario esibire il biglietto dello spettacolo teatrale o della visita al Museo Civico. La disponibilità è limitata e la prenotazione è obbligatoria, contattando il numero 059/959377 dal lunedì al venerdì mattina o scrivendo una mail a museo@comune.castelfranco-emilia.mo.it.