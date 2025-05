Empowerwomen, dal 9 all’11 maggio torna a Vignola il FemmFest

Tre giornate di eventi, laboratori, incontri e attività culturali dedicate ai diritti, all’inclusione e all’autodeterminazione dei corpi: dal 9 all’11 maggio torna a Vignola il FemmFest, giunto alla quarta edizione. Ideata da un gruppo di giovani donne del territorio che proprio in questa occasione si costituirà in associazione, la manifestazione è parte del calendario di attività di Empower Women, il progetto sulla uguglianza di genere e contro le discriminazioni, finanziato con fondi europei, di cui il Comune di Vignola è capofila.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 9 maggio, non a caso proprio nella Giornata dell’Europa. L’appuntamento è alle 17.45 presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola. Presenta e modera l’assessore ai Progetti europei del Comune di Vignola Enrico Panini. Dopo il saluto della sindaca di Vignola Emilia Muratori, Elisa Quartieri spiegherà come nasce e si sviluppa il progetto Empower Women. Il Collettivo FemmFest si presenterà e racconterà la genesi del festival transfemminista e le attività previste nel corso della tre giorni vignolese. La presidente della Commissione Parità, Diritti e Cultura della Regione Elena Carletti farà il punto sulle azioni messe in campo in Emilia-Romagna per rendere effettive le pari opportunità. Nella seconda parte dell’incontro si continuerà a parlare di diritti con la presidente della Commissione Parità della città metropolitana di Bologna Porpora Marcasciano e la vicesindaca e assessora alle Pari opportunità del Comune di Vignola Anna Paragliola. Modera Andrea Ruggeri, presidente del Gruppo Trans Aps di Bologna. Chiude l’incontro l’esibizione del coro Le Chemin des Femmes.

Sabato 10 e domenica 11 maggio, il Festival si svilupperà tra Villa Trenti e il suo parco, la Biblioteca Auris, il Teatro Cantelli e l’ex Lavatoio, in via Zenzano. Tanti i temi trattati: dagli stereotipi di genere al modello maschile patriarcale, dalla società che invecchia ai femminicidi, dal benessere fisico all’arteterapia. Gli incontri sono aperti alla partecipazione di tutti gli interessati. Il programma completo è consultabile sul sito Femmfest.it.

Il progetto Empower Women continuerà con una mostra fotografica dedicata al tema Donne e lavoro che verrà sviluppata da tutti partner europei del progetto, con capofila la città croata di Opcina M. Draga. Vignola svilupperà il binomio donne e agricoltura, con un focus sul nostro prodotto principe: la ciliegia.

Una società democratica e inclusiva è una società in cui le donne hanno concretamente pari diritti e opportunità rispetto agli uomini: per perseguire questo obiettivo l’Unione europea ha varato il programma settennale Cerv – Cittadini, uguaglianza, diritti e valori. In questo ambito, il Comune di Vignola, per la prima volta, si è guadagnato il ruolo di capofila di un progetto, “Empower Women” appunto, che coinvolge partner da Italia (Unione della Romagna Faentina), Grecia (Liminal), Croazia (Opcina M. Draga), Malta (Imgarr), Cipro (Limassol) e Portogallo (Lousada). Si tratta di un progetto biennale (1° febbraio 2024 – 31 gennaio 2026) che prevede interventi su quattro distinti ambiti considerati strategici per perseguire la parità di genere: donne e lavoro, lingua, istruzione e comunicazione. Ogni partner sviluppa pacchetti di lavoro distinti, in coordinamento con gli altri.