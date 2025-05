Dalla creatività all’impresa, nasce Incredibol! Box: il percorso di incontri e workshop per il settore culturale e creativo organizzato dal Comune di Bologna

Con Incredibol! Box – La cultura si fa impresa prende il via un nuovo percorso per favorire lo sviluppo delle industrie culturali e creative nell’ambito di Incredibol!, il progetto coordinato dal Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna che dal 2010 sostiene la crescita del settore culturale e creativo sul territorio regionale.

L’avvio di Incredibol! Box porta a tre le azioni principali del progetto Incredibol!, che vede il nuovo percorso affiancare le attività divulgative e di orientamento già avviate per il settore musicale regionale con Music Box, e quelle a sostegno dell’impresa videoludica con Bologna Game Farm.

Il ruolo del comparto delle Imprese Culturali e Creative (ICC) è divenuto sempre più incisivo sia in termini di sviluppo economico, sia come fattore di innovazione sociale, tra creazione di posti di lavoro, rigenerazione urbana e miglioramento della qualità della vita.

In questo scenario, Incredibol! Box – La cultura si fa impresa propone incontri, workshop e approfondimenti per lo sviluppo e le competenze del settore culturale e creativo, che si svolgeranno dal 14 maggio al 17 giugno nella Sala della Musica di Salaborsa (Piazza Nettuno 3), con ingresso libero senza prenotazione.

Tre le sezioni che compongono il percorso di INcredibol! Box: Scenari, Tools e On the Road, per accompagnare associazioni e imprese del settore creativo e culturale ad ampliare conoscenze e competenze, per affrontare al meglio le sfide del settore e contribuire al tempo stesso all’innovazione e al cambiamento sociale nei contesti di riferimento.

Incredibol! – Box inizia con due incontri della sezione Scenari:

il 14 maggio alle 17 si parte con un workshop dedicato al foresight strategico a cura di Alberto Robiati e Francesca Fattorini di Forwardto, organizzazione non profit con sede a Torino, che svolge ricerca, formazione e consulenza su processi trasformativi attraverso metodi previsionali e di strategic foresight.

il 19 maggio alle 16 avrà luogo un convegno nazionale sulla questione di genere nell'industria creativa italiana, a cura di Laura Gramuglia, speaker, dj, autrice e storyteller. Il convegno vedrà protagoniste alcune rappresentanti di collettivi, nati per contrastare le disuguaglianze di genere nei rispettivi ambiti professionali: Equaly per la musica, Moleste per l'illustrazione e il fumetto, Espulse per il giornalismo, l'editoria e l'audiovisivo. La seconda parte del convegno sarà poi dedicata ad approfondimenti tematici sull'industria culturale e sui singoli percorsi: si parlerà di opportunità, buone pratiche, rapporti con il mercato estero, formazione, autorappresentazione nei media, produzione e scrittura.

Si prosegue poi con la sezione di incontri Tools, coordinati da Julia Hoffmann, fundraiser, consulente strategica e fondatrice di RUDI (Risorse Umane Dirette e Indirette) e con la partecipazione di Simona Pinelli (ComunicaMente): gli appuntamenti esplorano come finanziare la cultura e trattano in particolare il fundraising (21 maggio), i finanziamenti per il Terzo Settore (4 giugno) e per le Imprese (17 giugno).

Il percorso continua poi in autunno, fino alla fine del 2025, intrecciandosi alla sezione On the road, composta di appuntamenti e approfondimenti che vedranno protagoniste altre città della Regione Emilia-Romagna.

Per consultare il programma e per maggiori informazioni:

https://www.incredibol.net/

incredibol@comune.bologna.it