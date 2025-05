Buongiorno Ceramica! Un weekend di eventi in collaborazione con Fiorano, Confindustria Ceramica, Ceramiche Marca Corona e Marazzi Group

Si svolgerà sabato 17 e domenica 18 maggio la prima edizione di “Buongiorno Ceramica!”: il ricco programma di eventi organizzato dal Comune di Sassuolo, in collaborazione con Comune di Fiorano Modenese, Confindustria Ceramica, Ceramiche Marca Corona e Marazzi Group, che si inserisce all’interno dell’evento nazionale di AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica alla scoperta della ceramica artistica e artigianale italiana.

“Un evento di portata nazionale – sottolinea l’Assessore Federico Ferrari – che per la prima volta vede la nostra città tra i protagonisti. Il 17 e 18 maggio prossimi <Buongiorno Ceramica!> darà vita ad iniziative, appuntamenti, convegni, talk, in tutte e 58 le città italiane di affermata tradizione ceramica che fanno parte dell’Associazione Italiana Città della Ceramica di cui Sassuolo fa parte a pieno titolo da quest’anno. Si tratta di un modo per avvicinare sempre di più la comunità all’industria ceramica offrendo per la prima volta a tutti la possibilità di visitare showroom e luoghi solitamente frequentati esclusivamente da addetti ai lavori Voglio ringraziare tutti i partner pubblici, privati e del terzo settore che hanno aderito con entusiasmo a questo battesimo della nostra città in un circuito che, sono certo, saprà portare interesse e benefici a tutto il distretto ceramico. Il weekend di Buongiorno Ceramica è uno dei tanti appuntamenti che continueremo a organizzare per valorizzare il nostro territorio”.

Il programma della due giorni.

Sabato 17 maggio

ore 11 : visita guidata alla Palazzina delle Casiglie e al Centro di Documentazione dell’Industria Italiana delle Piastrelle di Ceramica

dalle 15 alle 19 : apertura al pubblico degli showroom Marazzi Group e Marca Corona

ore 15,30 : Welcome to Marazzi for kids: laboratorio sulla ceramica per famiglie con bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni (Massimo 20 bambini) e merenda a seguire

ore 17,30 : visita guidata alla Galleria Marca Corona: Museo d’arte dedicato alla ceramica e a seguire light aperitif.

Domenica 18 maggio

ore 11 : visita guidata alle esposizioni Pianelle di Via presso il Municipio di Sassuolo e alla collezione Tra Corte e Fabbrica presso il Palazzo Ducale di Sassuolo.

Possibilità di prosecuzione individuale della visita all’interno di Palazzo Ducale previo acquisto del biglietto di ingresso.