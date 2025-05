Si allontana dalla casa protetta e cade in un fossato: anziana salvata dagli agenti della Polizia locale

Sporca di fango e in completo stato confusionale stava camminando pericolosamente lungo via Bellaria ma è stata avvicinata da una pattuglia della Polizia Locale che l’ha soccorsa chiamando anche il 118. Storia a lieto fine quella accaduta ieri mattina a San Lazzaro di Savena dove una donna di oltre 80 anni è stata ritrovata sana e salva dopo essersi allontanata dalla struttura protetta dove viveva e dalla quale si era allontanata poche ore prima facendo perdere le proprie tracce.

Gli agenti della Polizia Locale di San Lazzaro l’hanno soccorsa dopo aver ricevuto una chiamata che segnalava la presenza di una donna anziana che camminava in stato confusionale lungo via Bellaria. Una volta arrivati sul posto gli agenti si sono avvicinati alla signora offrendole aiuto. La donna non aveva con sé nessun documento e non ricordava né le proprie generalità né il suo indirizzo di residenza. Ha raccontato solo di aver perso il senso dell’orientamento e di essere caduta in un fossato, circostanza confermata anche dal fatto che l’anziana indossasse dei vestiti ancora molto sporchi di fango.

A quel punto gli agenti hanno chiamato il 118 per sottoporre la signora alle cure del caso. Nel frattempo sono arrivati sul posto anche i due figli della signora che la stavano cercando. Agli agenti hanno raccontato come la madre, ospite di una casa protetta di Bologna poco distante dal luogo del ritrovamento, si era allontanata facendo perdere le proprie tracce da ormai molte ore. Accertato che la signora non avesse riportato delle ferite in seguito alla caduta e ricostruita l’esatta dinamica della vicenda, l’anziana è stata affidata ai figli.