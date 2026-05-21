Il 28 maggio a Bologna la serata di beneficenza “Un Pulmino per Amico”

Il Lions Club Castel D’Aiano Francesco Rizzoli ha organizzato una serata di beneficenza denominata “Un Pulmino per Amico”, per supportare l’acquisto di un pulmino destinato a garantire alle persone con disabilità e fragilità un accesso più equo alle esperienze sportive e sociali.

L’iniziativa è in programma giovedì 28 maggio alle 20:00 presso il Golf Club Siepelunga

Via Siepelunga, 56/4 a Bologna.

La serata sarà arricchita dalla straordinaria partecipazione di Franco Trentalance e del duo Dondarini – Dalfiume.

Nel corso dell’evento si terrà inoltre un’asta di beneficenza, con battitore della serata Daniele Carella. Dj Set: Alessandro Carella.

Un’occasione unica per condividere una serata piacevole contribuendo concretamente a un progetto di valore per la comunità.

Costo di partecipazione e apericena:

40 € a persona

Gratuito per i bambini fino ai 12 anni

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione.

Una volta effettuato il bonifico, si richiede di inviare la ricevuta all’indirizzo:

clublionscasteldaiano@gmail.com. La prenotazione sarà confermata solo dopo la ricezione del pagamento.

Per ulteriori informazioni

📞 Cellulare: 353 4964816 📧 Email: clublionscasteldaiano@gmail.com