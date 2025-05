Modena: lo spettacolo “Panda in volo – Non solo Kung Fu” previsto per domani è posticipato a giovedì 8 maggio

Causa maltempo, lo spettacolo di danza aerea a cura della rassegna “I Mercoledì di Maggio” intitolato “Panda in volo – Non solo Kung Fu” previsto per domani 7 Maggio è posticipato a giovedì 8 Maggio.

Il pomeriggio in compagnia di Arte Equilibra e la sua spettacolare danza aerea: un momento magico per conoscere la danza aerea giocando fra musica e colori, i bimbi verranno coccolati e guidati mentre sperimentano tutto quello che si può fare staccando i piedini da terra grazie alle esperte istruttrici di Equilibra, recentemente premiate a Venezia con l’Istituto d’Arte Venturi.

Per informazioni: Modenamoremio 059.8751179 – 340.2884443 | info@modenamoremio.it | www.modenamoremio.it