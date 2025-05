La Ragnatela porta in scena “Sister Act” al Teatro Dehon di Bologna

Al Teatro Dehon di Bologna dal 9 all’11 Maggio la Compagnia La Ragnatela porta in scena “Sister Act“, il musical tratto dall’omonimo film del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris Van Cartier. Uno spettacolo che continua a far divertire intere generazioni.

Deloris Van Cartier, un’esuberante cantante dei night club di Philadelphia, diventa purtroppo testimone di un omicidio. Per proteggerla, la Polizia decide di portarla sotto copertura in un posto in cui nessuno penserebbe mai di cercarla: un convento.

Deloris però non è proprio fatta per il dimesso stile di vita monacale e travestita da suora fatica a farsi accettare dalla rigorosissima Madre Superiora.

Eppure, quando inizia a dirigere lo stonatissimo coro di suore trasformandolo in un autentico fenomeno musicale, Deloris porta una ventata di nuova vita nella comunità e attira l’attenzione di tutti sul convento.

Così facendo però, finisce per far saltare la sua copertura e per ritrovarsi la banda di malviventi nuovamente alle calcagna…

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna Tel. 051.342934 www.teatrodehon.it