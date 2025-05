Formigine: “L’ultimo giorno di Gaza”, una voce collettiva per la pace

Il 9 maggio 2025, in occasione della Giornata dell’Europa, in Piazza Calcagnini a Formigine “L’ultimo giorno di Gaza”, iniziativa promossa da diverse associazioni locali, singoli cittadini e ALLEANZA VERDI SINISTRA di Formigine

L’evento si svolge dalle 18:30 alle 20:00 e aderisce alla campagna nazionale #UltimoGiornoDiGaza. Un gazebo informativo sarà il punto di coordinamento dell’iniziativa, con letture di testimonianze dai territori colpiti.

“Abbiamo bisogno che ogni cittadino di Formigine diventi protagonista di questo momento di memoria collettiva. Ogni attività rappresenterà non soltanto un bambino vittima innocente a Gaza, ma anche la nostra determinazione a non restare in silenzio di fronte all’ingiustizia”, dichiarano gli organizzatori dell’iniziativa.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, dal 7 ottobre 2023 nella Striscia di Gaza si contano oltre 51.000 vittime e 116.000 feriti, con una stima tra i 15.000 e i 17.000 bambini uccisi e circa 34000 feriti. Save the Children stima che 10 bambini ogni giorni perdano uno o più arti facendo di Gaza la popolazione a più alta prevalenza di bambini amputati nel mondo.

Attraverso questa iniziativa, chiediamo concretamente:

Il rispetto del diritto internazionale, pesantemente violato da Israele, e l’accesso agli aiuti umanitari

Lo stop immediato all’invio di armi ad Israele da parte dell’Italia e dei paesi UE

La sospensione dell’accordo di associazione UE-Israele

Il riconoscimento dello Stato di Palestina.

La forza di questa iniziativa risiede nella partecipazione collettiva.

Invitiamo quindi tutta la cittadinanza a partecipare: “In un momento in cui ricordiamo i valori fondanti dell’Europa – pace, rispetto dei diritti umani e solidarietà internazionale – vogliamo creare uno spazio di riflessione collettiva”, dichiarano gli organizzatori. “La nostra iniziativa vuole sensibilizzare la cittadinanza su una crisi umanitaria senza precedenti, chiedendo il rispetto del diritto internazionale come condizione essenziale per la convivenza pacifica tra i popoli”.

“Partecipa e fai la differenza: il tuo gesto è importante! Insieme possiamo costruire un messaggio visivo potente che non potrà essere ignorato”, aggiungono gli organizzatori.

Per informazioni: Email avsformigine@gmail.com – Telefono: 351 966 7672 (SERENA)

#UltimoGiornoDiGaza #GazaLastDay

L’iniziativa si inserisce anche all’ interno della campagna promossa dalla Rete italiana Pace e Disarmo per un movimento europeo contro il Riarmo dell’Europa. In decine di città italiane ci saranno presidi per le giornate di azione contro le spese militari.