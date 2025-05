Fondi europei ed Enti Locali, domani a Bologna seminario di formazione con il Ministro per gli affari europei Tommaso Foti

Mercoledì 7 maggio in Cappella Farnese a Palazzo Accursio avrà luogo l’incontro formativo organizzato dal Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e l’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo, e con ANCI e UPI, per sensibilizzare gli Enti Locali sull’uso dei fondi europei a gestione diretta.

Dalle ore 9.30 porteranno i loro saluti: il Ministro per gli affari europei Tommaso Foti, il Sindaco di Bologna Matteo Lepore, il Presidente della Provincia di Reggio Emilia Giorgio Zanni e i rappresentanti in Italia della Commissione e del Parlamento europei oltre che ANCI e UPI, partner istituzionali dell’evento.

L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per favorire un accesso più efficace ai fondi diretti. Tra i temi che verranno affrontati: lettura ‘strategica’ della call, ideazione di un ‘progetto europeo’, individuazione di attività e risorse, costruzione del budget, attuazione del progetto, disseminazione dei risultati.

L’incontro è stato organizzato per rispondere a un’esigenza particolarmente sentita dalle amministrazioni locali, per agevolare una più efficace partecipazione ai bandi e un supporto operativo ai potenziali beneficiari, favorendo una strategia di sistema.

Il seminario prevede approfondimenti tematici sui programmi di finanziamento europei Digital Europe e Strategic Technologies for Europe Platform – STEP, con il coinvolgimento di esperti della Commissione europea, del Dipartimento Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale punto di contatto nazionale Step, e della Cassa Depositi e Prestiti.

Tutte le informazioni e modulo di registrazione qui: https://www.affarieuropei.gov.it/it/comunicazione/eventi/fondi-ue-diretti-bologna/



Si prega di considerare la presente come invito.