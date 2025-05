Oggi, 5 maggio 2025, è la Giornata mondiale per l’igiene delle mani

L’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria è ancora la pratica più importante per evitare la trasmissione di germi patogeni, prevenire le infezioni correlate all’assistenza e ridurre il fenomeno della resistenza antimicrobica. Quest’anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) celebra oggi, 5 maggio, i 17 anni della campagna globale sull’igiene delle mani con lo slogan “Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre”, rimarcando l’importanza per tutti i Paesi di implementare rapidamente il “Global action plan and monitoring framework on infection prevention and control (IPC), 2024-2030”.

Gli obiettivi della campagna sono:

promuovere pratiche ottimali di igiene delle mani, utilizzando la tecnica appropriata e in conformità ai 5 momenti dell’OMS (Momento 1: prima di toccare un paziente; Momento 2: prima di una procedura pulita/asettica; Momento 3: dopo il rischio/esposizione a un liquido biologico; Momento 4: dopo aver toccato un paziente; Momento 5: dopo aver toccato ciò che è intorno al paziente);

promuovere l’inclusione dell’igiene delle mani nelle strategie nazionali di prevenzione e controllo delle infezioni, nonché nelle procedure operative standard a livello di struttura, secondo le raccomandazioni del Piano d’azione globale e del quadro di monitoraggio dell’OMS 2024-2030;

sensibilizzare sull’impatto ambientale dei guanti, soprattutto se utilizzati in modo inappropriato.

Le strutture sanitarie di tutto il mondo dovrebbero continuare a dare massima priorità all’igiene delle mani e all’uso appropriato dei guanti, attraverso una maggiore consapevolezza dell’importanza di questa pratica e il supporto degli operatori che si occupano di prevenzione e controllo delle infezioni.

L’uso eccessivo dei guanti contribuisce in modo significativo al volume dei rifiuti sanitari. L’uso appropriato e l’igiene delle mani possono aiutare a ridurre al minimo gli sprechi. L’uso dei guanti, quando non indicato, è causa di spreco di risorse e non riduce necessariamente la trasmissione di germi.

Anche la nostra Azienda sanitaria di Reggio Emilia è costantemente impegnata nella promozione dell’igiene delle mani, attraverso diversi strumenti tra cui la formazione continua, il monitoraggio dei consumi dei prodotti idroalcolici per l’igiene delle mani e il monitoraggio dell’adesione all’igiene delle mani. A livello aziendale è inoltre attivo il Comitato per il controllo del rischio infettivo, che si occupa in modo continuativo anche di questo tema.