Aspettando il Giro-E : a Sassuolo convegni, iniziative e appuntamenti

Inizierà sabato 10 maggio la lunga marcia d’avvicinamento alla partenza di tappa del Giro-E, che il prossimo 21 maggio prenderà il via da piazza Garibaldi alle ore 9.

“Siamo entusiasti di accogliere a Sassuolo la partenza di tappa del Giro-E – afferma il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – un evento che unisce perfettamente la nostra vocazione sportiva alla visione di una città sempre più sostenibile. Il ricco programma di iniziative collaterali dimostra quanto il ciclismo possa essere non solo spettacolo, ma anche cultura, educazione ambientale e promozione del territorio. Dal cuore del Distretto Ceramico, ci prepariamo a vivere giorni intensi, tra sport, mobilità dolce, natura e dialoghi sul futuro. Sassuolo è pronta a fare squadra con il Giro-E per una nuova idea di città e di comunità”.

“Appuntamenti trasversali – aggiunge il Vicesindaco Serena Lenzotti – capaci di coinvolgere interessi, e aspettative di ogni tipo e tutto nell’ottica di uno sport sano e sostenibile”.

“Una serie di iniziative rese possibili – afferma l’Assessore Federico Ferrari – grazie alla sinergia tra pubblico, privato e terzo settore, la chiave per collegare eventi di portata nazionale a Sassuolo, portando personaggi di primissimo piano come Damiano Cunego o Stefano Mancuso in città. Un ringraziamento particolare, quindi, alla Regione Emilia Romagna, Parco Nazionale dell’Appennino tosco – emiliano, Sport Valley, Kerakoll ed Unicom Starker che assieme a Sporting Club, Sted ed Asm hanno progettato insieme a noi le iniziative rendendo possibile il programma”.

Un lungo elenco di appuntamenti, eventi e manifestazioni, tutti incentrati sullo sport, la sostenibilità ed il turismo, che accompagneranno Sassuolo fino all’evento ed anche nei giorni seguenti.

Sabato 10 maggio 2025 – ore 15

Temple Bar – Casa nel Parco – Largo Bezzi 4, Sassuolo

“Ciclo – mobilità urbana e ciclo – turismo: parliamo di cultura, viaggi e progetti concreti”

tavola rotonda sulla bicicletta come mezzo sostenibile, con l’intervento di Marco Canola (ex ciclista su strada, vincitore di tappa al Giro d’Italia e fondatore di Hubbici), Riccardo Tavernari (Ciclofficina Popolare “Rimessa in Movimento”), Giulia Bondi (Giornalista RAI – TGR Emilia Romagna, cicloviaggiatrice e utilizzatrice di cargobike), Matteo Dondè (Esperto in pianificazione della mobilità ciclabile e pedonale), Davide Paltrinieri, (FIAB Modena – Modena in bici), Riccardo Sedola (Co-fondatore di Cyclando) a cura de Le Idee del Distretto, nell’ambito di Festival Green di Temple Theater

Domenica 11 maggio 2025 – ritrovo ore 15.30 e rientro entro le ore 18

Casa nel Parco – Largo Bezzi, 4 – Sassuolo

Biciclettata Naturalistica lungo la ciclovia del Fiume Secchia

con Marik Cocchi (guida ambientale, escursionista e geologo), partenza dalla Casa nel Parco e arrivo alla Traversa di Castellarano, con illustrazione delle curiosità naturalistiche del territorio.

Necessario utilizzare la propria bicicletta. Prenotazione obbligatoria alla mail templetheater.sassuolo@gmail.com – max 25 partecipanti nell’ambito di Festival Green di Temple Theater

Venerdì 16 maggio 2025 – ore 14.30

Palazzo Ducale di Sassuolo, Piazzale Della Rosa

Transizione energetica e mobilità sostenibile: le nuove sfide del Distretto Ceramico e della Motor Valley emiliana

Convegno a cura di ASM – Associazione Stampa Modenese, con la partecipazione di Matteo Mesini, Vincenzo Colla, Leo Turrini, Mauro Tedeschini, Andrea Canetti e Paola Ducci

Martedì 20 maggio 2025 – ore 21

Sporting Club – Via Vandelli, 25 – Sassuolo

Serata di Gala con Damiano Cunego in occasione della tappa Giro-E a Sassuolo

con la partecipazione del ciclista Damiano Cunego

Possibilità di cena alle ore 20 prenotando al numero 0536 852331. In collaborazione con Sporting Club

Martedì 27 maggio 2025 – ore 18.30

Crogiolo Marazzi – Via Radici in Monte, 70 / Via Regina Pacis, 9 – Sassuolo

Stefano Mancuso. La versione degli alberi. Lectio magistralis promossa dal Comune di Sassuolo e dal Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano (coordinatore della Riserva della Biosfera MAB UNESCO)