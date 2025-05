Due giovani donne ferite in uno scontro tra auto a Scandiano

Due giovani donne sono rimaste ferite in uno scontro tra auto avvenuto oggi poco dopo le 13:00 in via Fermi – SP467R a Fogliano di Scandiano. La più grave, una 26enne, è stata trasportata in serie condizioni al Santa Maria di Reggio Emilia. L’altra donna, una 25enne pure lei trasportata all’ospedale di Reggio, ha riportato ferite di media gravità. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una 60enne, comunque illesa. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, la Polizia di Stato per i rilievi.