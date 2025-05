Come coltivare il benessere a tutte le età: alle officine Sanlab il terzo appuntamento

Un patto generazionale per promuovere il benessere fisico e mentale a tutte le età: sarà questo il tema del terzo degli appuntamenti per parlare di salute e prevenzione organizzati dall’AUSL di Bologna, il Comune di San Lazzaro di Savena e le associazioni che aderiscono al Tavolo per la promozione della salute sull’importanza di mantenere corretti stili di vita e promuovere la prevenzione.

“Benessere generazionale: cominciare subito e continuare sempre” è il titolo dell’iniziativa in programma martedì 6 maggio dalle 18 alle 20 (con ingresso libero) alle Officine San Lab di via Emilia 253/A grazie al contributo di AUSER Bologna e che avrà come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza che la salute si costruisce giorno per giorno, dall’infanzia fino alle età più avanzate, e che coltivare il benessere fisico e mentale significa promuovere stili di vita attivi, una corretta alimentazione, stimoli intellettuali e relazioni significative.

Il programma dell’incontro prevede un approfondimento su diverse esperienze che già si svolgono sul nostro territorio come il Pedibus (il progetto di mobilità sostenibile ed educazione ambientale che coinvolge grandi e piccini nel tragitto per arrivare a scuola) e nuove proposte dedicate alle promozione della salute e del benessere a tutte le età. Grazie al supporto del gruppo Leaf si parlerà dell’importanza dell’attività fisica per contrastare la sedentarietà attraverso lo svolgimento di giochi ed esercizi adatti a tutti, per poi passare su un approfondimento riguardo al tema di una corretta alimentazione con la partecipazione di Cucine Popolari e Empori Solidali.

Durante l’evento il gruppo Cultura AUSER proporrà anche brevi letture ispirate al benessere, alla salute e alla solidarietà intergenerazionale. Per concludere i partecipanti potranno gustare freschi spuntini a base di frutta e verdura di stagione per scoprire in modo piacevole i benefici di una sana alimentazione.