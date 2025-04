Premi a 48 donatori e inaugurazione di due panchine al parco a Borzano di Albinea

Sabato 3 maggio, alle ore 17, nel parco di via Ariosto a Borzano Avis Albinea ha organizzato la cerimonia di consegna di ben 48 benemerenze ai donatori, che coinciderà con l’inaugurazione di due panchine personalizzate AVIS che puntano a sensibilizzare sull’importanza della donazione seguendo l’esempio di quella realizzata al parco Baden Powell il 15 giugno 2023.

“Il messaggio che vorremmo inviare sarebbe quello di migliorare la visibilità dell’associazione ed incentivare la popolazione giovane ad avvicinarsi maggiormente alla donazione di sangue e plasma, nonché all’acquisizione di nuovi volontari”, spiega la presidente Monica Cocchi.

Avis in Albinea è stata costituita nel novembre del 1986 per volontà di un gruppo di donatori e dal dicembre 2014 gestisce, insieme alla sezione di Quattro Castella, il Punto di Prelievo nella sede accreditata di via Fratelli Cervi 4 a Montecavolo

Per diventare donatori è possibile contattare la sede di Albinea tramite mail: albinea.comunale@avis.it o visitare il sito dell’Avis provinciale di Reggio, in cui c’è la possibilità di iscriversi anche on line.