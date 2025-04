Dal 2 maggio c’è la sagra a San Giacomo di Guastalla

Sono iniziate le attesissime sagre paesane che da qui all’estate vivacizzano le frazioni di Guastalla. Dopo quella di San Giorgio, ecco in arrivo la tradizionale Sagra di San Giacomo che si terrà nei giorni 2, 3, 4 e 5 maggio 2025 negli spazi dell’Oratorio, in Via Castellazzo 8, a San Giacomo di Guastalla.

Viene riproposta per il terzo anno consecutivo la collaudata e apprezzata formula “Cucina & Musica” che regalerà a tutti i partecipanti una serie di “specialità”, tanto gastronomiche quanto sonore.

Come negli scorsi anni, infatti, grazie alla collaborazione di tanti giovani e famiglie, sono in calendario tre serate con concerti dal vivo e servizio ristoro al tavolo mentre la serata di lunedì 5 maggio sarà dedicata alla commedia dialettale con la famosa Compagnia teatrale “La Palanca sbusa”.

Ecco il programma delle serate.

Si inizia, dunque, venerdì 2 maggio con cena servita al tavolo e da asporto a partire dalle ore 18.30 e dalle ore 21 musica live con Arianna Mantovani e Friends che propongono, in un raffinato e coinvolgente concerto, musica acustic pop e non solo.

Sabato 3 maggio, oltre alla possibilità di cenare sul posto e di prendere cibo da asporto, dalle ore 18.30, si potrà apprezzare alle 21.00 la travolgente energia della musica dal vivo dei PopUp, cover band pop-rock.

Nel corso della giornata di domenica 4 maggio si terranno due eventi: i festeggiamenti per i 75 anni del Polo per l’infanzia “Minelli-Borella”, con una mostra dedicata presso la scuola, la Messa e, a seguire, un pranzo a buffet, e la presentazione, dalle 18 alle 19.30, nello stile di una “campagna elettorale” vera e propria, dei quattro candidati al trono per la carica di “Re degli Gnocchi, in vista della prossima Gnoccata 2025. Si potrà sempre cenare e prendere piatti da asporto dalle ore 18.30 e alle 20.30 si potrà pure ballare con la musica dei Maharaja’s Monkey, una party cover band molto coinvolgente.

In chiusura della sagra, l’ultima serata di lunedì 5 mangio sarà all’insegna della risata e del divertimento. Alle 21.00 è lo spettacolo “Le scarpe dei Tacchi”, divertente commedia dialettale scritta e diretta da Ugo Franzoni della Compagnia teatrale “La Palanca sbusa” di Gualtieri.

Un guasto al computer dell“INPS obbliga alcuni pensionati ed ex dipendenti dell’azienda della famiglia Tacchi a rientrare al lavoro. Questi si accorgono da subito che le cose sono completamente cambiate e, preoccupati del futuro dell’azienda e del loro ex padrone, cercheranno di cambiare in meglio le cose.