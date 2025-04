Torna a Casalgrande ‘Sentieri Panoramici’ organizzata da Pro Loco Casalgrande

E’ tutto pronto per ‘Sentieri Panoramici’. L’iniziava organizzata da Pro Loco Casalgrande, con il patrocino del Comune di Casalgrande, giunta alla seconda edizione. L’appuntamento è fissato per domenica 18 maggio. I partecipanti avranno così modo di trascorrere una giornata a contatto con la natura e apprezzare le eccellenze dal punto di vista culinario e gastronomico del territorio casalgrandese.

Il tutto inserito in una cornice storico-culturale di pregio, visto che partenza e pranzo sono organizzati all’interno del Castello di Casalgrande. Questo viaggio fra storia, natura ed enogastronomia, avrà come guida Edda Chiari, guida ambientale ed escursionistica regolarmente accreditata.

Per poter prendere parte a Sentieri Panoramici è obbligatoria l’iscrizione. Potrà essere fatta, online, compilando il ‘form’ al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmrjcQlWCJ8X0najTVxpoa4Gx7uT_qIGVbw0pDdKbuwtZEgA/viewform?pli=1, sul sito di Pro Loco Casalgrande, oppure direttamente alla sede di Pro Loco Casalgrande, in via Aldo Moro 8, tutti i sabato mattina dalle 9 alle 12.30.

Il costo di partecipazione è di 30 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini (con partecipazione gratuita fino ai 6 anni di età).

Il ritrovo è fissato alle 9 del 18 di maggio al Castello di Casalgrande dove verranno consegnati i calici per le degustazioni enologiche e il coupon.

Si farà tappa alla ‘big bench’ e successivamente si pranzerà nuovamente al Castello.

Un ringraziamento a Ema-Emilia Ambulanze, Gruppo Alpini di Casalgrande, Idea Natura e tutte le altre importanti realtà che sostengono questa iniziativa

Così il Presidente di Pro Loco, Massimo Villano: “Dopo lo straordinario successo dell’edizione 2024, abbiamo riproposto per il secondo anno consecutivo questa iniziativa che ha lo scopo di promuovere la rete sentieristica casalgrandese, oltre a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio ed elementi culturali presenti lungo tutto il tracciato, passando dalla Big Bench fino al Castello di Casalgrande, custode di una lunga e bellissima storia. Un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale e a tutte le realtà che hanno sostenuto questa iniziativa”.

(con foto relativa all’edizione 2024)