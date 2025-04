Al via da domenica 4 maggio la 27/esima edizione di ‘Fattorie aperte’

Vivere la quotidianità di un’azienda agricola, imparare a riconoscere le piante, incontrare gli animali, degustare prodotti tipici e riscoprire le ricette tradizionali.

Torna domenica 4 maggio ‘Fattorie aperte’, la manifestazione che porta il visitatore all’interno di aziende agricole, parchi e musei per far conoscere il mondo dell’agricoltura attraverso attività a contatto con la natura, con una particolare attenzione per i più piccoli.

La rassegna, giunta alla 27^ edizione, è promossa dall’assessorato all’Agricoltura della Regione e quest’anno si svolgerà tutte le domeniche di maggio a partire dal 4 e a seguire l’11, il 18 e il 25 maggio, coinvolgendo circa 90 realtà su tutto il territorio regionale, dall’Appennino alla pianura.

“Fattorie aperte rappresenta un’opportunità per conoscere da vicino il mondo dell’agricoltura e stabilire un corretto rapporto con l’ambiente che gli emiliano-romagnoli apprezzano sempre di più, facendo crescere le loro partecipazione ad ogni edizione- spiega l’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi-. La Regione promuove questa iniziativa come un’occasione per maturare una maggiore consapevolezza della relazione tra cibo, salute e natura, mettendo al centro l’educazione alimentare, osservando il percorso degli alimenti dalla terra alla tavola e andando alla scoperta del paesaggio e del patrimonio agroalimentare della nostra regione, ricchissimo di produzioni tipiche, tra Denominazioni d’origine e Indicazioni geografiche”.

Le iniziative in tutta la Regione

Tra le esperienze che saranno proposte ai visitatori: visite guidate a fattorie ed aziende agricole, laboratori per adulti e bambini, lezioni di cucina, percorsi sensoriali, riscoperta di antichi mestieri e, in alcuni casi, vendita diretta o pranzi in agriturismo.

Le fattorie possono aderire ad una o più giornate e sono aperte di norma dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per verificare giornate e orari di apertura di ogni singola fattoria si consiglia di visionare il programma consultando le singole schede. È preferibile prenotare la visita, soprattutto se si intende partecipare a iniziative proposte per numeri ristretti di visitatori.

Maggiori informazioni sulle giornate di apertura, orari e attività in programma sono disponibili al sito: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/progetti-eventi/fattorie-aperte-maggio-2025