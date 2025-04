E’ promosso dal circolo musicale LatoB il concertone del 1° Maggio a Finale Emilia.

La kermesse musicale prende il via alle ore 14 presso la scalinata Acquedotto con l’esibizione in una non stop musicale delle band giovanili Oh Well, Gorgo, I Mostri, Lab 69, Bhajan Boy (UK), Madwater, Goreng, Moth Soul e Me Boys.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Finale Emilia ed è in collaborazione con le associazioni Nonna Summer, Bar Agorà da Bob e Radio Rulli Frulli, e con il sostegno della Cgil.

Durante tutta la durata del concerto sarà in funzione lo stand gastronomico.