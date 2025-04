Reggio Emilia: andato in escandescenza colpisce al volto un ragazzo con i cocci di una bottiglia

Pomeriggio di follia ieri nella zona antistante la stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia, dove un cittadino camerunense prima ha cercato di fermare le auto mostrandosi aggressivo con quanti gli si trovavano davanti poi, in piazzale Marconi, ha avvicinato un cittadino egiziano dandogli prima uno schiaffo, quindi lo ha colpito con i cocci di una bottiglia rotta, trasformando il suo volto in una maschera di sangue.

Il tempestivo intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, unitamente agli agenti delle volanti della Questura e al personale dell’esercito impegnato nell’operazione strade sicure, ha permesso di fermare il presunto aggressore e condurlo al Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia. La vittima, a causa delle gravi ferite riportate, è stata immediatamente trasportata presso l’ospedale di Reggio Emilia in codice 3, e sottoposta a intervento chirurgico. Le sue condizioni restano sotto osservazione da parte dei sanitari.

Con l’accusa, di lesioni personali aggravate, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica il cittadino del Camerun di 33 anni. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

I fatti risalgono a ieri pomeriggio intorno alle 15:30, quando una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, è intervenuta nei pressi della stazione storica, in piazzale Marconi, in quanto era stata segnalata una lite tra stranieri. Giunti tempestivamente sul posto i militari, con il supporto delle volanti della Questura e del personale dell’esercito impegnato nell’operazione strade sicure, sono riusciti a bloccare il presunto aggressore. Dalle immediate indagini i militari accertavano che il fermato, subito condotto in caserma, in precedenza era andato in escandescenza urlando nelle zone antistanti la stazione ferroviaria, cercando di fermare per aggredirli quanti gli si presentavano davanti. Ad un certo punto, raggiunto l’esterno della stazione ferroviaria storica, nei pressi delle fermate degli autobus, ha avvicinato un cittadino egiziano dandogli prima uno schiaffo per poi colpirlo con i cocci di una bottiglia rotta al volto.

La vittima, un egiziano di 26 anni, è stata immediatamente trasportata presso l’ospedale di Reggio Emilia e sottoposta a intervento chirurgico. Le sue condizioni, non gravi, restano sotto osservazione da parte dei sanitari. Alla luce dei fatti, ed avendo acquisito a carico del camerunense elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di lesioni personali aggravate, lo stesso veniva denunciato alla Procura reggiana.