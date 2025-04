Ennesimo Film Festival: al via la kermesse di cortometraggi di Fiorano Modenese. Giovanni Muciaccia ospite di punta

Pronti, via. Domani, domenica 27 aprile, inizia ufficialmente la decima edizione di Ennesimo Film Festival. E lo fa con una giornata inaugurale che celebra creatività, partecipazione e, naturalmente, cinema. Al Teatro Astoria di Fiorano Modenese, cuore pulsante del Festival – lì si concentrano i maggiori appuntamenti –, Giovanni Muciaccia darà il via alle danze con uno spettacolo-laboratorio pensato per stimolare la creatività di grandi e piccoli. A partire dalle 17, infatti, lo storico volto della TV per ragazzi farà ritornare i partecipanti all’infanzia perché, in fin dei conti, il cinema, così come l’arte, nasce sempre da un gesto creativo. L’evento è a ingresso libero e gratuito. La giornata non finisce qui. Dopo questo primo tuffo nell’immaginazione, alle ore 21, il Festival entra subito nel vivo con la proiezione della prima selezione ufficiale di cortometraggi, “Affari di Famiglia”. Si tratta di una rassegna di brevi audiovisivi che affrontano, con sguardi differenti e spesso sorprendenti, le dinamiche intime, affettive e talvolta contraddittorie dei rapporti familiari. Il pubblico sarà chiamato fin da subito a votare il proprio corto preferito, contribuendo in maniera decisiva all’assegnazione del Premio Città di Fiorano, uno dei riconoscimenti più sentiti e partecipati del Festival – nonché uno dei più storici.

Il giorno successivo, lunedì 28 aprile, Ennesimo prosegue all’insegna della tradizione con Fuorifuoco. Questo appuntamento, diventato negli anni un vero punto di riferimento per la comunità, celebra lo sport come racconto visivo. Al Teatro Astoria, a partire dalle ore 21, si alterneranno sullo schermo cortometraggi dedicati al mondo sportivo, tra competizione, passione e inclusione. Anche in questa occasione il pubblico – che vedrà la presenza dei tesserati alle società sportive del territorio – sarà protagonista, assegnando l’omonimo premio Fuorifuoco. Tutti gli eventi di Ennesimo Film Festival sono gratuiti. Il programma completo è disponibile sul sito del Festival.

Sono ancora aperte, inoltre, le iscrizioni per l’Escape City: un grande set interattivo a cielo aperto in programma per il pomeriggio del Primo maggio a partire dalle ore 16. Si tratta di una vera e propria escape room urbana pensata per coinvolgere adulti, bambini, famiglie, appassionati di cinema e curiosi di ogni età. Non si tratta solo di un gioco, ma di un’esperienza immersiva a tema cinematografico che unisce narrazione, mistero e interazione. I partecipanti saranno chiamati a muoversi tra le vie di Fiorano Modenese alla ricerca di indizi ed enigmi per riscoprire, sotto una diversa lente di lettura, la propria città. La partecipazione all’Escape City è gratuita, così come tutte le iniziative del Festival, ma a numero limitato: per prendere parte all’attività sarà necessario prenotarsi attraverso il portale digitale di Eventbrite; maggiori informazioni sul sito di Ennesimo Film Festival.

È iniziato oggi, e proseguirà anche il 27 e il 28 aprile, Incipit, il corso di Ennesimo Academy pensato per le classi prime degli istituti secondari di primo grado. Un percorso che porta il cinema direttamente a scuola e trasforma gli studenti in veri protagonisti di una produzione cinematografica, affiancati da un regista che li farà diventare la sua troupe. Quest’anno, a coordinare i piccoli attori, gli studenti della 1B dell’Istituto Bursi di Fiorano, è il regista Francesco Clerici. Il risultato delle riprese sarà proiettato nella serata finale, quella di domenica 4 maggio.