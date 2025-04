Le iniziative del Comune di San Felice per il 25 Aprile

Venerdì 25 aprile si svolgerà a San Felice sul Panaro la celebrazione dell’80esimo anniversario della Liberazione.

Si comincia alle 8.45 con il raduno del Comitato permanente per la Memoria e le Celebrazioni e le autorità presso il cimitero di San Biagio, dove sarà deposta una corona d’alloro sulla lapide di Agostino Baraldini. Alle 9 sarà quindi deposta un’altra corona di alloro presso il Cippo di Rivara. Alle 9.15 al Parco Marinai d’Italia alzabandiera, con la partecipazione della banda della Fondazione scuola di musica “Andreoli”, e deposizione della corona d’alloro. Alle 9.30 deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti in piazza Castello e saluto delle autorità. Alle 10 corteo per le vie del centro, e deposizione di una corona d’allora alla casa dell’ammiraglio Carlo Bergamini. Alle 10.30 santa messa celebrata nella chiesa di piazza Italia. In caso di maltempo gli interventi si svolgeranno al termine della messa. I cittadini sono invitati a partecipare e a esporre il Tricolore. Organizzano il Comune di San Felice e il Comitato permanente per la Memoria e le Celebrazioni.

L’Amministrazione comunale organizza poi, in collaborazione con l’Istituto storico di Modena, altri due appuntamenti per celebrare l’80esimo della Liberazione.

Martedì 29 aprile, presso l’auditorium di viale Campi, 41/b, alle 21, si svolgerà la proiezione del documentario “Era tutto molto naturale. Partigiani della Brigata Italia nella Resistenza modenese”, con introduzione a cura di Giulia Bondi, giornalista Rai e collaboratrice dell’Istituto storico.

Infine, martedì 6 maggio, sempre presso l’auditorium alle 21, conferenza sul tema: “La guerra aerea. I bombardamenti alleati sul territorio modenese” a cura di Giulia Dodi, dottoressa di ricerca di Storia Contemporanea presso l’Università di Bologna e collaboratrice dell’Istituto storico. Nell’occasione sarà proiettato il video: “Quando (anche qui) cadevano le bombe. 1944-1945: le incursioni alleate su Modena”.