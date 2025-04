Guiglia, lunedì a Roccamalatina lavori di manutenzione alla rete idrica

Il Gruppo Hera comunica che lunedì 28 aprile a Guiglia, nella frazione di Roccamalatina, sarà eseguito un importante intervento di manutenzione alla rete idrica. Per permettere l’esecuzione dei lavori, dalle ore 8 alle ore 18 sarà interrotta la distribuzione dell’acqua alle utenze che si trovano nelle vie Lamari, Farnè, D’Azeglio, Sassi, Piemonte, Friuli, Aosta, Tintoria, dell’Artigianato e in piazza Piemonte.

Le utenze sono avvisate sia tramite volantinaggio sia tramite il servizio gratuito di sms (per chi l’ha attivato). Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero di cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo al sito: https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio.

Successivamente all’intervento, potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che non ne pregiudicano la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto.

In caso di imprevisti o maltempo, i lavori verranno rinviati a data da destinarsi. Hera ricorda che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.