Vigili del fuoco: a Reggio Emilia mancano 49 unità

Il segretario provinciale CONAPO dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia denuncia la grave crisi di organico che sta interessando il Comando di Reggio Emilia. La situazione è stata segnalata ufficialmente con nota indirizzata al Comandante Provinciale, al Direttore Regionale Emilia-Romagna, al Prefetto di Reggio Emilia e alla Segreteria Generale del sindacato autonomo Vigili del Fuoco.

Le recenti mobilità, avvenute tra il 20 giugno e il 7 luglio 2025, hanno evidenziato un quadro preoccupante per il personale operativo (VF e qualificato). Il Comando di Reggio Emilia si troverà infatti non potrà usufruire in maniera continuativa di circa 49 unità, su un organico teorico complessivo di 219 unità. Ciò comporta un deficit reale del 23% rispetto alla pianta organica prevista per il personale impegnato nei servizi di soccorso.

“Non si tratta più di un semplice disagio interno, ma di una minaccia concreta alla sicurezza pubblica dei cittadini,” sottolinea Stefano Ambrosecchia, segretario provinciale CONAPO.

Il sindacato sottolinea come tale condizione rischi di compromettere gravemente l’efficienza e l’efficacia degli interventi di soccorso in un territorio in continua espansione, sia per la popolazione (al terzo posto in Regione, vedi statistiche della Regione Emilia-Romagna emanata a Maggio 2025) sia per un contesto altamente produttivo e ben collegato con 3 caselli autostradali e 2 stazioni ferroviarie – tra cui quella dell’Alta Velocità, unica tra Bologna e Milano – e numerose aziende di rilievo nazionale e multinazionale.

Stiamo valorizzando una provincia che anche nel punto di vista operativo, il Comando di Reggio Emilia ha visto un aumento costante degli interventi in provincia negli ultimi anni. La richiesta del cittadino di un Servizio Tecnico Urgente in tutta la provincia aumenta significativamente.

Alla luce di ciò, il CONAPO chiede un intervento immediato da parte dell’Amministrazione centrale per sanare le carenze del Comando di Reggio Emilia, a tutela della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori impegnati quotidianamente sul territorio negli interventi di Soccorso.