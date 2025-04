Gli orari dei servizi e degli uffici comunali di Modena nel ponte del 25 Aprile

In occasione della festività del 25 Aprile, alcuni uffici e servizi comunali solitamente aperti al sabato (Anagrafe, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Biblioteche) rimarranno chiusi, oltre che nella giornata di venerdì 25, anche in quella di sabato 26 aprile. Gli uffici riapriranno regolarmente nella giornata di lunedì 28 con i consueti orari.

Sabato 26 aprile resterà invece aperta la biblioteca comunale Rotonda di via Casalegno 42 con il consueto orario di apertura dalle 9.30 alle 19; mentre gli uffici di Polizia mortuaria e Stato civile di via Santi 40 saranno in funzione esclusivamente per le denunce di morte e le autorizzazioni funebri.

Nella stessa giornata di sabato resteranno in funzione anche gli uffici della Polizia locale nella sede di via Galilei 165 a cui si accede su appuntamento (Ufficio infortunistica, Ufficio Polizia Giudiziaria) e l’Ufficio cassa del centro storico in via Fabriani 46 (Stazione autocorriere) aperto dalle 7.30 alle 12.30 e sarà regolarmente attivo il Contact center della Polizia locale (059 20314).

Sabato e domenica 26 e 27 aprile, come nella festività del 25, il rimarranno inoltre aperti i luoghi dedicati alle visite turistiche (tutte le informazioni sulle aperture speciali previste per i giorni di festa su www.visitmodena.it).