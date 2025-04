Finita l’allerta, riapre a pedoni e biciclette viale Po a Guastalla

Poiché l’allerta meteo è finita e la piena del Po è in deflusso, da oggi (giovedì 23 aprile) con una revoca parziale dell’ordinanza del Sindaco viene riaperto al transito viale Po. Ma solo ai pedoni e alle biciclette, mentre permane il divieto di transito e sosta per le auto per ragioni di sicurezza e impraticabilità dei parcheggi.

Ugualmente, potranno riaprire le attività commerciali a Lido Po. Il ponte ciclopedonale sul Crostolo, invece, rimane ancora inaccessibile. Chiuso anche il COC, il Centro Operativo Comunale che svolge attività di coordinamento dell’emergenza e di collegamento e supporto alle strutture di protezione civile.

L’Amministrazione comunale consiglia a chi volesse recarsi a Lido Po di prestare attenzione per la presenza di detriti e il fondo scivoloso. La pulizia e la raccolta dei rifiuti verranno programmate nei prossimi giorni, appena sarà possibile.