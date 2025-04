80° Anniversario della Liberazione: confermate le celebrazioni del 25 aprile a Correggio

In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione, il Comune di Correggio conferma che le iniziative previste per la giornata di venerdì 25 aprile 2025 si svolgeranno regolarmente, mentre sarà posticipato a domenica 27 aprile il programma originariamente previsto per sabato 26 aprile, giornata in cui si svolgeranno le esequie di Sua Santità Papa Francesco.

Il programma delle celebrazioni rimane invariato nei contenuti e si articolerà su due giornate, con momenti istituzionali, appuntamenti culturali, musicali e di aggregazione pensati per coinvolgere l’intera comunità, nel segno della memoria e della partecipazione.

Le celebrazioni prenderanno avvio la mattina di venerdì 25 aprile alle ore 9.30 con la Santa Messa presso la Basilica dei Santi Quirino e Michele, cui seguirà il corteo commemorativo per le vie del centro storico, accompagnato dalla banda cittadina “L. Asioli”, con la deposizione dei fiori sulle lapidi e sui monumenti ai caduti. Alle ore 11.15, in Corso Mazzini, si terranno gli interventi istituzionali del Sindaco di Correggio Fabio Testi, del Presidente di ANPI Correggio Giuseppe Lini e l’orazione ufficiale di Massimo Storchi, in rappresentanza di Istoreco. A mezzogiorno, da via Antonioli, partirà il tradizionale Corteo Antifascista, organizzato in collaborazione con ANPI Correggio, la Casa del Popolo Spartaco e il Centro culturale Lucio Lombardo Radice.

Nel pomeriggio del 25 aprile, a partire dalle ore 13, il Parco della Memoria ospiterà la Festa dei Diritti e della Pace, con il picnic della Liberazione, l’apertura dei punti ristoro e una ricca offerta di intrattenimento: dalle 13.30 spazio al circo e alla clownerie con Madame Pistache, Sebastian Burrasca e Circo Zoè; a seguire, musica dal vivo e talk con la partecipazione di Caterina Russia Zamboni e Massimo Zamboni, Ginevra Di Marco, Alberto Bianco, Alessandro Bruscella, Johnny Marsiglia, Francesco Oggiano, Emma Nolde e DJ Kaizen, con la conduzione a cura di Digital Freaks. Per i più piccoli sarà attiva, dalle 13.30 alle 19, la zona dedicata all’infanzia “80 papaveri rossi e semi di pace”, con installazioni-laboratori e giochi resistenti.

Le attività previste per il giorno 26 aprile, e ora posticipate a domenica 27 aprile, si svolgeranno sempre al Parco della Memoria a partire dalle ore 13 con il picnic della Liberazione e l’apertura dei punti ristoro. Dalle 14.30 il palco ospiterà una nuova sessione di musica dal vivo con le esibizioni di Ezio Bonicelli e Barbara Parenti, Stato Brado, Andrea Chimenti, Fabrizio Tavernelli Complesso/AFA, Dish Is Nein (ex Disciplinatha), Cristiano Godano (dei Marlene Kuntz) e DJ Kinga, con interventi di Enri Volta.

Il programma aggiornato sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune di Correggio e diffuso tramite i consueti canali informativi.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare con spirito civico alle celebrazioni, per onorare insieme la memoria della Resistenza e i valori della democrazia, della pace e della libertà.