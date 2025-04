Addio al “dottor Balanzone”, il cordoglio del Sindaco Matteo Lepore

Bologna piange Balanzone: è morto Alessandro Mandrioli, da oltre 30 anni interprete della maschera bolognese. 77 anni, da tempo malato, le sue condizioni erano peggiorate nei giorni scorsi, fino alla morte alle prime luci del Lunedì.

Così il Sindaco Lepore: “Apprendo con grande tristezza della scomparsa di Alessandro Madrioli. Con il suo amore per il dialetto e per la cultura petroniana, ha saputo rappresentare la tradizione e la cultura della nostra città per tanti anni sui palcoscenici e in innumerevoli eventi, tra cui il Carnevale dei Bambini del quale era protagonista.

Apprezzato attore dialettale, resterà nella memoria della città la sua interpretazione del personaggio più iconico di Bologna, il dottor Balanzone, che Mandrioli ha saputo impersonare con intelligenza e capacità, rappresentando lo spirito Bolognese anche oltreoceano.

Ai suoi familiari e ai suoi cari il sentito cordoglio dell’amministrazione comunale”.