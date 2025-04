Furti in serie nell’arco di una notte: tre persone denunciate

Dopo aver asportato un’autovettura a Reggio Emilia, intorno alle ore 4 di mattina, si sarebbero recati presso un Bar ubicato a Sant’Ilario d’Enza, tentando un furto all’interno dell’esercizio pubblico, ma i ladri venivano messi in fuga dal titolare, che al contempo allertava i carabinieri, riferendo il numero di targa su cui erano a bordo.

L’autovettura veniva intercettata e inseguita dalla pattuglia dei carabinieri della stazione Montecchio Emilia. Durante l’inseguimento l’auto in fuga finiva fuoristrada con due delle tre persone a bordo che si davano alla fuga, ad eccezione della conducente, una donna di 43 anni che veniva fermata.

I due fuggitivo poco dopo, in Montecchio Emilia, asportavano altra autovettura fuggendo in direzione Reggio Emilia ove, intercettati e inseguiti da equipaggio dipendente radiomobile, uscivano fuori strada. Anche grazie all’ausilio di una volante della Questura uno dei due uomini a bordo veniva fermato mentre il complice, successivamente identificato, si dileguava a piedi. Durante tali attività i carabinieri rivenivano e sequestravano attrezzi da scasso e refurtiva, la cui provenienza è al vaglio.

Per questi motivi con le accuse di furto aggravato e continuato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale i Carabinieri di Montecchio hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, una donna di 43anni e due uomini di 32 e 42 anni domiciliati nel reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. I fatti risalgono alla notte fra il 15 ed il 16 gennaio.