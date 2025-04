Il 25 Aprile ad Albinea con il corteo, il ricordo di Livio Piccinini “Delinger” e il pranzo al parco Lavezza

Venerdì 25 aprile il Comune di Albinea celebrerà l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La giornata di festa è stata organizzata in collaborazione con la locale sezione di Anpi, con Istoreco e Pro Loco Albinea.

Le celebrazioni inizieranno alle ore 9 con l’inaugurazione del “Vettore della memoria” che è stato installato sulla facciata del piccolo museo “Storie che pesano”, adiacente a piazza Cavicchioni. Sarà presente il presidente della sezione italiana di Liberation Route Europe Mirco Carrattieri. L’associazione si occupa di valorizzare i percorsi e i luoghi storici che hanno caratterizzato in Europa l’azione degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale.

A seguire il corteo ricorderà i caduti e ci sarà la deposizione delle corone di fiori di fronte ai monumenti che li ricordano. Alle 9.30 verrà reso omaggio alle lapidi dei partigiani di Borzano. Alle 10.30 il corteo sarà a Botteghe per rendere omaggio al monumento in piazza Caduti Alleati. Alle 10.45 tappa a Fola per la deposizione delle corone alle lapidi in municipio, al cippo che ricorda Mario Simonazzi “Azor” e al monumento in piazza.

Alle 11.15 ci si sposterà sul palco allestito in piazza Cavicchioni. Seguiranno un momento di preghiera e i discorsi ufficiali. Prenderanno la parola la sindaca di Albinea Roberta Ibattici e il presidente di Anpi Albinea Giacomo Mazzali. Seguirà “Parole di resistenza”: una rievocazione teatrale dedicata al partigiano Livio Piccinini “Delinger” a cura della classe di teatro di Risonanze.

In piazza sarà presente una mostra didattica e un piccolo accampamento partigiano a cura della Brigata Ribelli di Reggio. Inoltre sarà allestita una mostra fotografica che rievoca in immagini “La Liberazione ad Albinea” e che è promossa da Comune, Istoreco, biblioteca e Anpi.

Intorno alla piazza compariranno e saranno ben visibili le “Parole della Liberazione”.

I vari momenti delle celebrazioni saranno accompagnati dalle musiche della banda di Albinea.

Alle 12.30 Anpi, in collaborazione con Pro Loco, ha organizzato il pranzo della Liberazione in piazzale Lavezza.

Il menù prevede antipasti della tradizione reggiana, cappelletti in brodo, arrosto di maiale, patate al forno, zuppa inglese, vino, acqua e coperto. Il tutto con un contributo liberale di 25 euro (12 euro per i bambini fino ai 10 anni). La prenotazione è obbligatoria entro il 22 aprile: Simone Varini (339.3288993), Nadia (348.5238637) o Vilmo (335.7110546).