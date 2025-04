Anziana incastrata tra le lamiere della sua autovettura, salvata da un poliziotto libero dal servizio

Nella serata di sabato 12 aprile, un Ispettore della Polizia di Stato in servizio al Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale di Bologna, libero dal servizio, ha messo in salvo una anziana signora rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto lungo la Tangenziale di Bologna.

Alle ore 22.00 circa, nella carreggiata Sud della Tangenziale di Bologna, all’altezza di Borgo Panigale, si è verificato infatti un violento tamponamento tra due autovetture, a seguito del quale uno dei due veicoli coinvolti, una Fiat Panda, si è ribaltato più volte. Alla guida una donna anziana che è rimasta imprigionata tra le lamiere dell’auto.

Immediatamente il poliziotto, che sopraggiungeva libero dal servizio a bordo della sua autovettura, ha compreso, anche per esperienza professionale, la gravità dell’evento e le possibili gravi conseguenze per la conducente, motivo per cui non ha esitato un istante ad arrestare la sua marcia nella trafficata Tangenziale di Bologna per prestare soccorso. Dopo aver immediatamente attivato gli interventi del Servizio Sanitario 118, dei Vigili del Fuoco e dei suoi stessi colleghi della Polizia Stradale, le attenzioni e cure dell’Ispettore si sono concentrate sull’anziana signora che appariva vistosamente dolorante ed in stato di forte shock. Con notevoli difficoltà la signora è stata estratta fuori dall’abitacolo dell’autovettura, ridotta ad un ammasso di lamiere contorte, ed è stata posta in posizione di sicurezza in un luogo della carreggiata sicuro dove le sono state prestate le prime cure in attesa del più competente intervento del personale sanitario.

L’impegno e l’attività dell’Ispettore si è protratta anche dopo l’arrivo dei sanitari assicurando che tutte le persone coinvolte nell’incidente raggiungessero l’ospedale e, insieme ai colleghi della pattuglia di Polizia Stradale intervenuta, ha compiuto tutti gli accertamenti tecnici del caso contribuendo a ripristinare la normale e sicura circolazione della Tangenziale di Bologna.