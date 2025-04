Aggressione a Formigine, Belloi (PD): “Piena vicinanza alla vittima di un atto vile e inaccettabile rispetto al quale chiediamo sia fatta piena giustizia”

Una nota della portavoce della Conferenza delle Donne democratiche Patrizia Belloi:

“Apprendiamo con profondo sgomento della brutale aggressione avvenuta ieri mattina nella frazione di Tabina, a Formigine. Si è trattato di un atto vile, inaccettabile, che condanniamo con fermezza e rispetto al quale chiediamo che venga fatta piena giustizia.

Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alla donna vittima dell’aggressione, alla quale auguriamo di cuore una pronta ripresa, sia dal grave trauma fisico che da quello psicologico.

La giustizia dovrà seguire il suo corso, ma è fondamentale che come comunità non ci si limiti all’indignazione. Al di là di ogni atteggiamento superficiale o buonista, sentiamo il dovere di promuovere una riflessione profonda e responsabile, capace di generare risposte all’altezza della complessità del fenomeno della violenza maschile contro le donne.

Riteniamo urgente e necessario: garantire un’azione investigativa tempestiva ed efficace; rafforzare la disponibilità di risorse – in termini di personale e mezzi – destinate alla sicurezza dei territori; comminare pene giuste e proporzionate, evitando la sottovalutazione e la banalizzazione di atti gravi e violenti; assicurare la certezza della pena; svolgere azioni di prevenzione serie e verificate qualitativamente, attraverso investimenti strutturali che partano dalla cultura e dall’educazione e arrivino fino all’inserimento lavorativo.

Per ognuno di questi aspetti esistono responsabilità precise che chi ha il compito di garantire la sicurezza dei cittadini deve assumersi con atti, risorse e azioni concrete, non con decreti vuoti e ideologici, come quelli che si fregiano del nome di una presunta sicurezza degli italiani.

L’attenzione deve restare comunque alta poiché non possiamo ignorare che nel solo 2024, anche nella provincia di Modena, il numero delle donne che hanno subito violenza sessuale è aumentato, raggiungendo la spaventosa cifra di 92.

Il tema della violenza degli uomini contro le donne – a prescindere dalla cultura, religione o nazionalità – deve essere affrontato con serietà, senza semplificazioni ideologiche né strumentalizzazioni politiche.

Le donne del Partito Democratico continueranno a farsi portavoce di un impegno concreto e costante per contrastare ogni forma di violenza di genere e per costruire una società più giusta, sicura e rispettosa dei diritti di tutte e tutti”.