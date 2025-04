Giovani campioni del pattinaggio artistico a rotelle ricevuti in municipio a Modena

Modena applaude il talento e la passione di Roberta Sasso, Gherardo Altieri Degrassi e Ludovica Ambrosino, giovani promesse – ormai certezze – del pattinaggio artistico a rotelle, che con le loro affermazioni a livello mondiale ed europeo portano in alto i colori della città e dell’associazione sportiva Invicta Skate Modena.

Gli atleti sono stati ricevuti oggi, mercoledì 16 aprile, in Municipio dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti e dall’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, in un momento ufficiale di riconoscimento per i prestigiosi traguardi raggiunti: Roberta Sasso, campionessa del mondo junior nel 2021 e 2022, poi campionessa del mondo senior nel biennio 2023-2024, sia in solo dance che nella specialità coppia danza; Gherardo Altieri Degrassi, campione del mondo in coppia con Sasso e campione del mondo solo dance cat seniores 2024 (fa parte della Fincantieri Monfalcone, ma da due anni si allena a Modena); Ludovica Ambrosino, campionessa europea nella specialità coppia danza categoria jeunesse (con Luca Buonincontro del Roller Clun Montebelluna).

A guidare la rappresentanza della squadra, l’allenatrice Beatrice Lotti e il presidente Giuseppe Molinari, punti di riferimento a livello sia tecnico che umano per i giovani atleti dell’Invicta.

Durante l’incontro sia il sindaco Mezzetti che l’assessore Bortolamasi hanno espresso parole di grande apprezzamento per “l’attività svolta da quasi 50 anni dalla società sportiva che può contare su quasi 200 tesserati e per la costanza e l’impegno che i giovanissimi atleti investono in una disciplina che pretende assoluta dedizione, con l’augurio di ‘pattinare’ verso ulteriori traguardi. Modena si conferma sempre più una città di tutti gli sport; l’ambizione è continuare a valorizzare e sostenere chi, quotidianamente, si impegna con passione per diffondere la pratica sportiva in modo capillare”.

In segno di riconoscenza, ai giovani atleti sono stati consegnati esemplari del “grosso”, la storica moneta modenese.

L’iniziativa rientra nel programma dell’assessorato per dare visibilità e gratitudine anche a quelle realtà sportive che, pur eccellendo a livello nazionale e internazionale, restano giocoforza lontane dai riflettori dei grandi media.

L’Invicta Skate Modena promuove il pattinaggio artistico e la danza su rotelle. Accanto all’agonismo, la società cura con attenzione la formazione: ogni anno propone corsi per bambini e corsi di avviamento al pattinaggio per le scuole d’infanzia già a partire dai 4 anni, attività in linea con i quadri tecnici federali.