Tappa albinetana per la delegazione di Regione ed Enti parchi con sopralluoghi per valorizzare e gestire al meglio l’area divenuta patrimonio Unseco

Prima una riunione di coordinamento per la gestione dell’area Unseco nella sala del Consiglio. Poi, nel pomeriggio, un tour che ha toccato i lavori di restauro in corso nella chiesa di San Giovanni, la zona degli scavi archeologici del castello di Borzano, la Tana della Mussina e la sede del Ceas con la collezione archeologica al piano superiore dello stabile di via Chierici 2. Queste le tappe del sopralluogo di una delegazione, composta da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e degli enti parco interessati dai siti seriali Unesco, che sono stati accompagnati dalla sindaca Roberta Ibattici e dall’assessore al Turismo e Unesco Leonardo Napoli.

La visita rientra nella pianificazione della migliore strategia per valorizzare e gestire l’area Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco di cui i Gessi messiniani di Borzano sono entrati a far parte il 19 settembre, così come altri sette siti in Emilia-Romagna.