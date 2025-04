Parcheggio Staveco, entrano nella fase cruciale i lavori per il nuovo parcheggio

Entrano nella fase cruciale i lavori per il nuovo parcheggio alla Staveco. La struttura sarà chiusa al pubblico a partire dal giorno 22 aprile.

Durante tale periodo sarà posata in opera la struttura in carpenteria metallica che consentirà l’aumento del numero dei posti auto agli attuali 180 a 305 stalli.

Il termine dei lavori è previsto per l’estate 2025.

Per raggiungere la zona del Tribunale o in generale la zona sud del centro storico, si consiglia l’utilizzo di aree di sosta e mezzi alternativi: