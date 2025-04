Inaugurato in piazza libertà a Maranello il contenitore per mozziconi

Nel week-end appena trascorso, in occasione della Festa di Primavera, è stato inaugurato in Piazza Libertà uno dei tre contenitori collocati a Maranello per la raccolta di mozziconi di sigaretta.

Il progetto ‘Riciccami’, lanciato dalla start-up ‘Human Maple’ in collaborazione con Hera e Atersir, ha visto di recente anche l’installazione sperimentale – e senza costi per il Comune – di altri due dispositivi, vicino al Museo Ferrari e nei pressi del Terminal Bus di Via Alboreto.

I mozziconi recuperati grazie ai tre contenitori e alla collaborazione dei cittadini verranno poi riciclati per l’imbottitura di indumenti nell’ambito della moda sostenibile.

E dai dati relativi alle installazioni già effettuate emerge che, nei luoghi in cui sono stati collocati, l’abbandono delle ‘cicche’ di sigaretta si è ridotto in media del 46%.

Gli innovativi ‘posacenere’ sono inoltre dotati di due colonnine che invitano il cittadino a conferire i mozziconi partecipando ad un simpatico sondaggio.

Al taglio del nastro di Piazza Libertà, al fianco del Presidente di ‘Human Maple’ Marco Boccia, erano presenti per l’Amministrazione comunale il Sindaco Luigi Zironi ed Elisabetta Marsigliante, Assessore all’Ambiente.

“Abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa – sottolinea l’Assessore Marsigliante – che ha innanzitutto l’obiettivo di sensibilizzare le persone e renderle consapevoli del fatto che il loro comportamento può fare la differenza nel processo che vede i rifiuti diventare una risorsa. Dimezzare i mozziconi che solitamente vengono gettati a terra e poterli riciclare è senz’altro un’occasione in più per tutelare l’ambiente e allo stesso tempo mantenere la nostra città più pulita”.

“Grazie ai mozziconi raccolti in più dei 300 contenitori presenti in varie città italiane – spiega Marco Boccia, Presidente di ‘Human Maple’ – realizziamo soprattutto portachiavi e cuscini da seduta in collaborazione con cooperative sociali: dai filtri delle sigarette, infatti, è possibile valorizzare l’acetato di cellulosa, un materiale termoisolante utilizzabile come imbottitura. Stiamo testando anche l’imbottitura per giacche, che in realtà vuole essere l’obiettivo reale dell’acetato riciclato”.

Sarà invece Hera ad occuparsi dello svuotamento dei contenitori e, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, a promuovere il loro utilizzo, evitando così la dispersione del rifiuto indifferenziato nell’ambiente e la conseguente emissione di sostanze come nicotina, benzene, CO2, acetato e Pla (materiali plastici inquinanti).

Inoltre, i cittadini fumatori potranno favorire il riciclo dei propri mozziconi anche raccogliendoli a casa in una busta: sarà infatti possibile conferirli, compresi i filtri, direttamente presso la Stazione Ecologica di Via Firenze, dove verranno riposti in un barile blu adibito allo stoccaggio e destinato all’impianto di ‘Human Maple’.