Il 17,18,19 aprile al Teatro Ariosto si svolge la seconda edizione “Reggio Emilia in danza”

Nella splendida cornice del Teatro Ariosto a Reggio Emilia, città ormai riconosciuta come centro vitale della danza del nostro Paese, la kermesse ritrova, in questa seconda edizione la dimensione ideale in cui fare formazione e diffondere la cultura dell’arte della danza. La tre giorni sarà un evento dal respiro nazionale rivolto a tutti gli appassionati di danza, promosso dall’ Associazione D & K, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia. Sponsor: Alberti Visconti Senesi Manifattura Metalli Srl e Banca di Piacenza.

Si comincia giovedì 17 aprile con le lezioni dei maestri Dorian Grori per la danza classica accademica, Michele Merola (direttore della MM Contemporary Dance Company) per la danza contemporanea e Thomas Signorelli (coreografo, in trasmissioni come Italia’s Got Talent, The Voice Of Italy, Sanremo, Telethon, Eurovision Song Contest, E Poi C’è Cattelan, The Voice Senior) per la danza moderna.

Il giorno successivo, il 18 aprile, ancora lezioni di tecnica classica col maestro Dorian Grori, mentre la danza contemporanea sarà appannaggio di Federica Angelozzi e Sabatino D’Eustachio (co-fondatori di Progetto HOBA e Abruzzo On Stage) e la danza moderna del maestro Kledi Kadiu. Alle ore 16 invece inizierà il concorso di danza moderna e contemporanea e a giudicare i partecipanti, oltre ai già citati maestri, si aggiungeranno Bernard Shehu, già danzatore e maestro e Francesco Borelli, giornalista, direttore della testata giornalistica online “Dance Hall News” e direttore artistico del “Novara Dance Experience”.

Sabato 19 aprile si comincia con una grandissima star del balletto mondiale: Iana Salenko, principal dancer Staat Ballet Berlin, che terrà due masterclass di tecnica classica accademica di livello intermedio e avanzato. E poi ancora lezioni con i maestri Michele Merola e Kledi Kadiu a cui farà seguito alle ore 16 il concorso di danza classica durante il quale, alla giuria, si aggiungerà la preziosa presenza di Iana Salenko.

Sono numerosi i premi in palio; oltre al primo, secondo, terzo posto è previsto un premio assoluto in denaro (Premio Reggio Emilia in danza) riservato alla sola categoria seniores e poi premi per il miglior talento, la miglior coreografia e moltissime borse di studio.

Per informazioni: tel. 338 150 99 85 reggioemiliadanza@gmail.com