Boom di domande delle imprese, blocco momentaneo della piattaforma per accedere a finanziamenti destinati al sostegno degli investimenti per la transizione digitale

Le imprese che oggi, a causa di un blocco temporaneo del sistema, non hanno potuto completare la domanda online per accedere ai finanziamenti per il sostegno alla transizione digitale potranno farlo nei prossimi giorni.

L’interruzione momentanea del sistema informatico, dovuta a un boom di richieste, si è verificata intorno alle 10, momento previsto per l’invio dei progetti di digitalizzazione da parte delle imprese di tutti i settori produttivi, del commercio e dei servizi, nell’ambito di un bando approvato dalla giunta che stanzia 25 milioni di euro di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale Pr-Fesr 2021-27.

Un momento molto atteso dalle imprese, tanto da determinare un temporaneo blocco del sistema, con conseguente disagio per i soggetti che non sono riusciti a inviare le domande già predisposte nei giorni precedenti.

Per ovviare all’inconveniente è in corso di programmazione la riapertura della piattaforma, per favorire l’iter di invio di tutti i progetti per i quali era stata completata la procedura di inserimento a sistema al momento della chiusura, e poi sottoporli alla valutazione formale e di merito del nucleo di valutazione.

Dato l’alto numero di richieste, in base agli esiti la Giunta regionale valuterà un incremento della dotazione di risorse, per soddisfare quante più domande risulteranno ammissibili.

Nei prossimi giorni saranno comunicate, con meccanismi in fase di definizione, le disposizioni operative per completare l’iter di invio delle domande già caricate a sistema.