Reggio Emilia, piano strategico del Centro storico: avviata la fase di co-programmazione

gli altri sotto-gruppi saranno organizzati per quadranti della città (piazza Fontanesi, via San Carlo, piazza della Legna, via del Guazzatoio / via Roma / piazzale Roversi, Parco Cervi, via Ariosto, piazza Casotti) e lavoreranno su soluzioni culturali , ricreative e di animazione sociale e servizi di vicinato per sperimentare da una parte una nuova modalità di occupare lo spazio pubblico (e privato) come quinta di una produzione culturale e sociale innovativa di prossimità e dall’altra soluzioni di servizio di prossimità che vadano nella direzione di rinsaldare legami di quartiere e aumentare le opportunità per chi abita il centro, a partire dalle categorie più fragili e con meno opportunità.