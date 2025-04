Fabio Grosso ai tifosi del Sassuolo: “vi aspetto allo stadio per festeggiare insieme”

Il Sassuolo è ufficialmente promosso in Serie A. La formazione neroverde, guidata da mister Fabio Grosso, ha centrato l’obiettivo con tre giornate d’anticipo grazie a un bottino di 75 punti raccolti in 33 partite e ben 73 reti segnate: numeri che testimoniano una stagione da protagonista.

Al termine del match che ha sancito il ritorno nella massima serie, Grosso ha voluto condividere la sua emozione: “Sono molto contento di aver raggiunto questo risultato, abbiamo dimostrato di avere le qualità per raggiungere l’obiettivo in un campionato difficile in cui l’equilibrio regna sovrano. All’inizio della stagione abbiamo faticato un po’, poi abbiamo creato il giusto mix all’interno della rosa per raggiungere la vetta, tutta la squadra è stata partecipe fin da subito e questa è stata la nostra forza”.

Il tecnico ha sottolineato anche l’importanza del sostegno ricevuto dalla società: “Sono molto contento per la proprietà, l’Amministratore Carnevali e il Direttore Palmieri. Sono in una società seria, bella, leale che mi ha messo nelle condizioni migliori per lavorare”.

Un successo costruito passo dopo passo, con il contributo di tutti: “Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato insieme a me oltre ai giocatori, attori principali di questa cavalcata. Mi godo questo momento e condivido la mia gioia con i tifosi e li aspetto allo stadio per festeggiare insieme. Dedico questa promozione alla mia famiglia”.