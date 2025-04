Bologna: trovato con oltre due etti di hashish e 580 euro in contanti

Un conciliabolo tra due persone, uno scambio sospetto, elementi che hanno portato una pattuglia del reparto territoriale Navile della Polizia Locale a procedere ad un controllo. È successo venerdì scorso in piazza dell’Unità durante il transito degli agenti, ma uno dei due uomini ha tentato di sottrarsi alla verifica e di aggredire gli operatori, tanto da richiedere un intervento di un’altra pattuglia di Sicurezza Urbana. Solo a quel punto è stato possibile procedere al controllo e, dalla perquisizione, è emerso che il soggetto si trovava in possesso di hashish per un totale di 244 grammi, di 580 euro in contanti e un telefono iphone nel quale erano contenute immagini di hashish e vari messaggi.

Si è quindi proceduto ad una perquisizione domiciliare con l’ausilio dell’unità cinofila, dove è stato rinvenuto materiale di confezionamento ed un bilancino. Il ragazzo di ventitre anni, gravato da numerosi precedenti specifici, è stato pertanto arrestato. Il successivo processo per direttissima ha convalidato l’arresto e il sequestro della sostanza stupefacente, oltre a quello della bilancia, del materiale di confezionamento, dei 580 euro e dell’iphone di proprietà dell’arrestato. Al giovane è stato quindi imposto l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria in attesa del processo.