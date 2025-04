Sabato all’Astoria di Fiorano Max Pisu e Nino Formicola in “Forbici & follia”

Sabato 121 aprile, alle 21:00 al Cinema Teatro Astoria di Fiorano Modenese, Max Pisu e Nino Formicola con lo spettacolo interattivo Forbici & follia. Regia di Marco Rampoldi.

Dopo La cena dei cretini, Max Pisu e Nino Formicola tornano insieme per lo spettacolo interattivo in cui il pubblico decide chi è il colpevole! Forbici & follia è un gioco di contrasti e di tante possibili verità. È un salone da coiffeur di una città italiana. È il racconto del giorno in cui la tranquilla vita di pettegolezzi, che scorre allegramente fra le avances del parrucchiere, viene interrotta dall’assassinio della vecchia pianista che vive al piano di sopra ed è la proprietaria di tutto l’edificio. Ma, colpo di scena, tutti i presenti hanno un movente e hanno avuto la possibilità di compiere il delitto. E si scopre che, in realtà, due clienti sono poliziotti in borghese e devono arrestare il colpevole. Come? Con la collaborazione degli spettatori/testimoni oculari, che possono risolvere il mistero grazie a ciò che hanno visto accadere e alle domande che sapranno porre. Forbici & follia è uno spettacolo con due nature che si rafforzano a vicenda. C’è il giallo che deve portare a capire chi sia l’assassino, e la comicità che scaturisce dal gioco di interazione col pubblico, unico possibile giudice, che stabilirà il colpevole con un finale diverso ogni sera.

