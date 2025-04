Il programma di Concordia per l’80° anniversario della Liberazione

Concordia celebra l’80° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, presentando un ricco programma di iniziative culturali organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la sezione ANPI di Concordia.

Lunedì 14 aprile alle ore 21, presso la Sala polivalente della scuola secondaria di I° grado, si terrà la proiezione del docufilm dedicato a Genoveffa Cocconi, madre dei sette fratelli Cervi giustiziati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre 1943. Il film offre uno sguardo sulla Resistenza Italiana dal punto di vista delle donne contadine emiliane. L’evento è promosso da CPL Concordia con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e vedrà la partecipazione del produttore Alessandro Leo di ALEO Film.

Mercoledì 16 aprile alle ore 21, in sala consiliare, si svolgerà un incontro con Anna Lombardi, dottoranda in Storia Contemporanea presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e Storica della Resistenza Femminile. Il tema dell’incontro sarà “Figlie della Libertà. Storie di donne partigiane”, durante il quale si esplorerà l’importanza della Resistenza delle partigiane dal punto di vista storico, sociale e comunicativo. L’iniziativa è promossa dalla sezione ANPI di Concordia nell’ambito della convenzione per la promozione dei valori della Resistenza e della memoria.

Venerdì 25 aprile si svolgeranno le celebrazioni istituzionali sia nel capoluogo che nella frazione di Vallalta. Il corteo commemorativo, accompagnato dalla Filarmonica cittadina Giustino Diazzi, partirà alle 10.00 dal Parco Pertini, con sosta alla Cappella dei partigiani presso il cimitero monumentale, in presenza del parroco di Concordia. Il corteo si dirigerà poi verso il parco Giuseppe Tanferri per rendere omaggio al partigiano e primo sindaco del dopoguerra, concludendo in piazza Gina Borellini con gli interventi della sindaca Marika Menozzi, del presidente della sezione ANPI di Concordia Mattia Golinelli e del sindaco dei ragazzi Francesco Borghi.

Alle ore 16:00 celebrazione a Vallalta dove, sempre alla presenza della Filarmonica Diazzi, si terrà la sfilata con la deposizione delle corone e il discorso delle autorità. A seguire, presso la Sala polivalente del Teatro di Vallalta in via Rocca n. 4, sarà inaugurata la mostra “Alfeo Martini, un costruttore di democrazia”, dedicata alla memoria del partigiano di origine vallaltese Alfeo Martini, ucciso dall’esercito tedesco nel settembre 1944.

Il 25 aprile si svolgerà anche il Pranzo della Liberazione, organizzato dalla sezione ANPI di Concordia presso la sala polivalente del centro sportivo di Concordia.

In occasione del 25 aprile, si terrà anche ‘Concordia in fiore’, la mostra mercato del florovivaismo, che animerà il centro storico con una ricca esposizione e vendita di fiori, piante, prodotti per l’orto, articoli e attrezzature da giardino, oltre ad avere negozi aperti e stand delle associazioni di promozione locale del territorio.

Per tutto il mese di aprile in biblioteca è disponibile una ricca selezione di testi per tutte le età che non solo ricordano la storia, ma ci richiamano ad un impegno quotidiano e celebrano i valori di democrazia e libertà.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni, per onorare la memoria e i valori di libertà e giustizia che rappresentano il fondamento della nostra comunità.