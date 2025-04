Sabato mattina l’inaugurazione del nuovo laboratorio interattivo della Pinetina di Vezzano

Il 12 aprile 2025, il Parco Provinciale della Pinetina di Vezzano sul Crostolo (RE) si prepara a ospitare l’inaugurazione della sua nuova Sala Polivalente. Un evento che celebra l’apertura di uno spazio dedicato all’educazione ambientale, culturale e scientifica, grazie alla collaborazione instaurata dal Gruppo Storico Folkloristico Il Melograno Aps, che gestisce il parco dal 2024, con il Comitato territoriale Iren di Reggio Emilia che ha sostenuto il progetto.

Il Comune di Vezzano sul Crostolo e la Provincia di Reggio Emilia sono a fianco del Melograno nella messa a terra del progetto di cui trattasi.

La Pinetina, prospicente agli affioramenti geologici dei Gessi Messiniani, recentemente riconosciuti come patrimonio mondiale dell’UNESCO, diventa il cuore di un progetto educativo che mira a sensibilizzare il pubblico sul valore eccezionale di questo territorio. L’inaugurazione, che inizierà alle ore 09:00, vedrà la partecipazione di autorità locali e delle istituzioni coinvolte, con un rinfresco finale per i partecipanti.

La Sala Polivalente sarà un laboratorio interattivo, dotato di materiali didattici, pannelli esplicativi e un tavolo sensoriale per favorire un approccio tattile ai reperti naturali e geologici tipici della zona. L’obiettivo del progetto è fornire ai visitatori, in particolare alle scuole, strumenti per un approfondimento pratico sui Gessi Messiniani, la flora e la fauna locali, e la storia geologica del territorio. Inoltre, sono previste sessioni formative per studenti delle scuole primarie e secondarie della provincia, così come per il pubblico generico, che avranno l’opportunità di esplorare il parco attraverso visite guidate e attività pratiche. I numerosi appuntamenti che punteggeranno il calendario saranno animati da guide ambientali escursionistiche appositamente formate grazie ad uno specifico corso tenuto dal professor Stefano Lugli di Unimore, dalla dottoressa Alessandra Curotti del Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano e dall’architetto Giuliano Cervi.

Le attività inizieranno già ad aprile e proseguiranno fino a ottobre 2025, con sessioni formative rivolte a circa 20 classi scolastiche e a -si stima- circa 1.600 visitatori. Il progetto coinvolge professionisti del settore, tra cui esperti dell’Università di Modena e Reggio, e si avvale della collaborazione delle autorità locali e dei partner scientifici.

Obiettivi principali dell’iniziativa sono l’approfondimento della conoscenza dei Gessi Messiniani e della loro importanza come patrimonio geologico e naturale stimolando la curiosità e la consapevolezza ambientale attraverso un approccio esperienziale e pratico. Da ciò ne deriverà una valorizzazione della Pinetina di Vezzano come laboratorio didattico a cielo aperto.

La valorizzazione del patrimonio geologico e naturale, sottolinea Manuel Iori – Presidente del Comitato Territoriale Iren di Reggio Emilia, rappresenta un elemento fondamentale per la sostenibilità e la crescita del nostro territorio. Il Comitato Territoriale Iren di Reggio Emilia si impegna attivamente a promuovere iniziative che non solo tutelano e valorizzano queste risorse, ma che offrono anche un’importante opportunità educativa e didattica per la comunità, e questo progetto ne è un esempio significativo. I progetti sostenuti ed accompagnati dal Comitato mirano a formare una nuova generazione di cittadini consapevoli e a costruire un futuro in cui il rispetto per l’ambiente e la cultura del territorio siano valori condivisi e praticati da tutti.

“Il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale va al Gruppo Storico Il Melograno per l’impegno volto alla riqualificazione della Pinetina, ed in primis della Sala Polivalente – ha dichiarato il Sindaco di Vezzano sul Crostolo Stefano Vescovi – ma anche per la capacità di fare rete e coinvolgere altri soggetti nel contribuire a rendere il parco fattivamente porta dell’appennino tosco-emiliano. La Pineta di Vezzano – grazie anche a IREN Reggio Emilia, Unimore, al Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e all’architetto Giuliano Cervi che hanno messo le loro professionalità e risorse a servizio del parco – diviene così luogo capace di intercettare sempre più persone grazie a nuove proposte educative, ambientali e culturali che si affiancano alle attività a valenza più strettamente ricreativa”.

Per maggiori informazioni:

Gruppo Storico Folkloristico Il Melograno Aps – Email: infosegreteriailmelograno@gmail.com – Sito web: www.gruppostoricoilmelograno.com